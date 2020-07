कानपुर शूटआउटः विकास दुबे के मददगार थे बीजेपी नेता- पुराने VIDEO से खुले राज

कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद फरार हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर विकास दुबे अबतक पुलिस के हाथ नहीं आया है। लेकिन दुबे को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। विकास से जुड़े कुछ पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में दुबे अपने राजनैतिक रसूख की बात कर रहा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का नाम भी लिया है। जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है।

वायरल वीडियो साल 2017 का बताया जा रहा है। एसटीएफ जांच के इस वीडियो में दुबे ने दो राजनेताओं के नाम कबूले हैं। वीडियो में विकास ने भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा और बिल्हौर विधानसभा से भाजपा विधायक भगवती प्रसाद सागर का नाम लिया है। भाजपा नेताओं के नाम सामने आने पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है, दोनों नेताओं ने संबंधित टीवी चैनल पर आकर अपना पक्ष रखते हुए विकास दुबे से संबंधों से इनकार किया है।

दरअसल, जिला पंचायत चुनाव के दौरान विकास दुबे पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा था। इस मामले में एसटीएफ ने उससे 2017 में पूछताछ की थी। तब यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में एक शख्स विकास से पूछ रहा है कि ये थाने में जो तुम्हारी एफिडेविट पड़ रही है तो उसके लिए क्या तुम पर कोई दबाव बनाया था? इसपर विकास ने कहा “दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपनी प्रयास किया था, अपने लोकल नेता, हमारे यहां के प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे किया था।”

Vikas Dubey taking the names of his political masters who helped him going out of the way.

This video was recorded in 2017 after UP STF arrested him in Lucknow and his wife made the video of his arrest and circulated heavily on social media. pic.twitter.com/GrrAVP221g

