कानपुर के जाजमऊ स्थित सरैयां चौराहे पर सड़क धंसने से बने करीब 18 फीट गहरे गड्ढे को लेकर सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को कैंट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक मोहम्मद हसन रूमी सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतर गए और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक ने सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा।
गड्ढे में उतरकर प्रदर्शन के दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। विधायक ने कहा कि जब तक नगर आयुक्त या कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश, आंधी और खराब मौसम के बावजूद वह गड्ढे में बैठकर अपना विरोध जारी रखेंगे।
वीवीआईपी रोड पर बना 18 फीट गहरा गड्ढा
हसन रूमी ने कहा कि जाजमऊ की यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है और इसे वीवीआईपी रोड कहा जा सकता है। यह मार्ग सर्किट हाउस और अन्य प्रमुख स्थानों को जोड़ता है। उनके मुताबिक, लखनऊ से आने वाले कई वीआईपी और अधिकारी भी इसी रास्ते से गुजरते हैं।
विधायक ने कहा कि जिस समय सड़क धंसी, उस दौरान बड़ी संख्या में लोग ईद मिलादुन्नबी के कार्यक्रमों के सिलसिले में इस रास्ते से गुजर रहे थे। गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते बैरिकेडिंग कर दी और वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई। उनका दावा है कि अगर सामान्य दिनों की तरह यहां यातायात जारी रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
डेढ़ साल पहले बनी सड़क पर उठे सवाल
विधायक ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सड़क करीब डेढ़ साल पहले ही बनाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क के नीचे मौजूद डाट नाले का निर्माण तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया।
हसन रूमी के मुताबिक, डाट नाले को हजारों वाहनों का भार सहने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने आरसीसी शटरिंग और मोटी सरिया जैसे निर्माण कार्यों की जरूरत बताते हुए आरोप लगाया कि मानकों की अनदेखी के कारण सड़क धंसने की स्थिति बनी।
‘जिम्मेदार अधिकारी के आने तक यहीं बैठूंगा’
सपा विधायक ने कहा कि घटना के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर स्थिति का जायजा नहीं लेता और कार्रवाई का भरोसा नहीं देता, तब तक वह गड्ढे से बाहर नहीं निकलेंगे।
उन्होंने कहा कि यह केवल विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, बल्कि शहर के महत्वपूर्ण मार्ग की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही होती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाना जरूरी है।
नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल
प्रदर्शन के दौरान विधायक और समर्थकों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। विधायक ने सड़क निर्माण की जांच कराने और दोषी अधिकारियों या संबंधित जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
बुधवार को भारी बारिश के बाद जाजमऊ के सरैयां चौराहे पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिससे करीब 18 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घटना के बाद से ही इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर लोगों और वाहनों को गड्ढे के आसपास जाने से रोकने का प्रयास किया गया है।
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