कानपुर के फार्मा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके 32 वर्षीय बेटे सुब्रत को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि सुब्रत ने पिता की हत्या के लिए दो लोगों को सुपारी दी और बाद में अपनी पत्नी शालू को मामले में फंसाने की कोशिश की।

विनीत मिनोचा 6 सितंबर को कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स के अपने फ्लैट में मृत मिले थे। उनके शरीर पर चाकू से 26 वार किए गए थे। अगले दिन पुलिस ने उनकी बहू शालू और दो कथित हमलावरों विशाल गौतम और राज किशोर को गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा

विशाल पहले बिरहाना रोड स्थित विनीत की फार्मेसी में काम करता था। पुलिस के मुताबिक, मामले में नया खुलासा तब हुआ जब पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ की गई और सुब्रत का उनका आमना-सामना कराया गया। कई दौर की पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है कि सुब्रत ने हत्या की बात स्वीकार की।

कानपुर के पुलिस उपायुक्त एसएम कासिम अबीदी ने कहा कि सबूतों के आधार पर सुब्रत को गिरफ्तार किया गया है और जांच में वह मामले का मास्टरमाइंड सामने आया है। पुलिस अब शालू की भूमिका की दोबारा जांच करेगी और उसे मामले से बाहर करने के लिए अदालत में प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

40 लाख रुपये के कर्ज में था सुब्रत

पुलिस के मुताबिक, सुब्रत के पास सात क्रेडिट कार्ड थे और उस पर करीब 40 लाख रुपये का कर्ज था। इसमें लोन के अलावा निजी लोगों से लिया गया पैसा भी शामिल था। पुलिस ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए। जांच में आरोप है कि सुब्रत कर्ज चुकाने के लिए पिता की फार्मेसी से सामान चोरी करता था और इसमें दुकान के कुछ कर्मचारियों की मदद लेता था।

पुलिस का कहना है कि विनीत ने कई बार सुब्रत को दवाइयां चोरी करते हुए पकड़ा था। कुछ मौकों पर विशाल भी उसके साथ था। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विनीत चोरी को लेकर सुब्रत को कई बार डांटते थे और कर्मचारियों के सामने भी उसे फटकार लगाते थे।

पूछताछ में पुलिस ने सुब्रत से पूछा कि 40 लाख रुपये का कर्ज आखिर कहां खर्च हुआ। अधिकारी के मुताबिक, उसने बताया कि उसे पार्टी करने का शौक था और पैसा सट्टेबाजी, पार्टियों और जुए में खर्च हो गया।

पुलिस के अनुसार, सुब्रत के पिता उसे हर महीने 40 हजार रुपये खर्च के लिए देते थे। इसी रकम से उसे अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। पुलिस का कहना है कि सुब्रत के पास कर्ज चुकाने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी।

पांच महीने से हत्या की तैयारी का आरोप

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद सुब्रत ने अपने पिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया और विशाल को इसमें शामिल किया। दोनों पिछले करीब पांच महीने से हत्या की योजना बना रहे थे। जांच में सामने आया कि सुब्रत और विशाल लगातार संपर्क में थे और दिन में करीब दो-तीन बार बात करते थे।

हालांकि, पुलिस के अनुसार दोनों फोन पर हत्या की बात नहीं करते थे। विशाल को फार्मेसी बुलाया जाता था और वहां बेसमेंट में कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई जाती थी। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में योजना विनीत की नींद में गला घोंटकर हत्या करने की थी।

शालू को फंसाने की कोशिश का आरोप

पुलिस का कहना है कि सुब्रत ने विशाल को घर की चाबी दी थी, जिससे वह फ्लैट में प्रवेश कर सके। योजना के मुताबिक, शालू को विशाल को ‘शुभम’ नाम के व्यक्ति के तौर पर घर में प्रवेश कराने वाला बताया जाना था, क्योंकि विनीत को विशाल का घर आना पसंद नहीं था।

गिरफ्तारी के बाद विशाल ने शुरुआत में शालू पर आरोप लगाया था। उसका दावा था कि शालू ने उसे चाबी दी, घर में प्रवेश कराया और हत्या की योजना बनाई थी। हालांकि, शालू ने अपराध कबूल नहीं किया।

पूछताछ में सुब्रत के जवाब से उठे सवाल

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान सुब्रत के कुछ जवाबों से भी उस पर शक बढ़ा। पुलिस ने उससे पूछा कि इमारत की CCTV फुटेज दिखाए जाने पर उसने विशाल को पहचानने में देर क्यों की, जबकि शालू ने उसे तुरंत पहचान लिया था।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, सुब्रत ने दावा किया कि वह उस समय नशे में था और इसलिए विशाल को तुरंत पहचान नहीं पाया। पुलिस ने घर में लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग हत्या वाले दिन बंद किए जाने को लेकर भी उससे सवाल किया। सुब्रत ने शुरुआत में कहा कि उसने शालू के कहने पर CCTV बंद किया था।

पुलिस के मुताबिक, जब सुब्रत का शालू से आमना-सामना कराया गया तो उसने माना कि शालू ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। इसके बाद उसने कहा कि उसे याद नहीं है कि CCTV किसके कहने पर बंद किया गया था। शालू, विशाल और राज किशोर फिलहाल 24 घंटे की पुलिस हिरासत में हैं, जिसकी अवधि आज दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई है।

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