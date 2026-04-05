Kanpur News: उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर में शनिवार दोपहर के बाद से मौसम का तांडव देखने को मिला। तेज आंधी और उसके बाद हुई भीषण बारिश के साथ ही शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। तेज रफ्तार हवाओं के चलते कई विशाल पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। गिरने वाले पेड़ों की संख्या एक-दो, दस-बीस नहीं बल्कि सैकड़ों में रही।

शहर की कई मुख्य सड़कों पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। जाम के चलते कई लोगों की ट्रेन तक छूट गई। वे समय पर रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। वहीं पेड़ों के अलावा बिजली के खंभे भी खूब गिरे, जिसके बाद से अभी तक शहर का एक बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है।

200 से ज्यादा पेड़ गिरे

स्थानीय के न्यूज और दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आफत की बारिश और आंधी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया कि हवाओं की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थी। इसी वजह से 200 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। मौसम की इस तबाही की वजह से अलग-अलग इलाकों में चार लोगों की मौत भी हुई, 6 लोग घायल भी हुए।

मौसम की तबाही के चलते काकादेव इलाके में एक बड़ा पेड़ चलते हुए ऑटो पर गिर गया। ऑटो में दबने की वजह से ड्राइवर सोनू और सवार जमुना देवी की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा जमुना देवी की दो बेटियां गभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा, कल्याणपुर में पेड़ गिरने से चार राहगीर घायल हो गए, जबकि पनकी इलाके में हादसों की अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों की जान चली गई।

अंधेरे के आगोश में बीती शहरवासियों की रात

तेज आंधी और बारिश का असर बिजली आपूर्ति पर भी देखने को मिला। शहर के लगभग 100 से ज्यादा बिजले के खंभे गिर गए। साथ ही बिजली के तार टूटने की भी खूब शिकायतें आईं। इसके चलते शहर के एक बड़े हिस्से में रहने वाले लोगों की रात अंधेरे में ही बीती। केस्को की टीमों ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया और रात 10 बजे के आसपास 70 इलाकों में लाइट आई।

इसके बाद जब दोबारा बारिश शुरू हुई तो फिर तकनीकी दिक्कतें आने लगी, जिसके चलते लगभग पूरी रात शहर में ब्लैक आउट ही रहा। कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां अभी तक बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों को पानी की समस्या का भी सामान करना पड़ रहा है।

यातायात भी हुआ प्रभावित

शहर में सड़क पर गिरे पेड़ों और बिजली के खंभों की वजह से मुख्य सड़कों पर भारी टैफ्रिक जाम देखने को मिला है। मिनटों का सफर पूरा करने में लोगों को तीन से चार घंटे तक लग गए। कई लोग अपनी कारें-बाइक और दफ्तर में ही छोड़कर घर लौटे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया।

हालांकि पब्लिक ट्रांस्पोर्ट भी ट्रफिक जाम से ठप हुआ। इसी के चलते लोगों को बारिश में जाम के के बीच पैदल सफर करना पड़ा। जिन लोगों को ट्रेन या बस से सफर करना था, उन्होंने रेलवे या बस स्टेशन तक पहुंचने के लिए टैक्सी और ऑटो किया लेकिन जाम में फंसने के कारण उन्हें स्टेशन तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चल पड़ा। कई लोग कड़ी मशक्कत के बावजूद तय समय पर नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उनकी ट्रेन तक छुूट गई।

रेलवे और मेट्रो सर्विसेज पर भी बुरा असर

मौसम की इस बेरहम मार का असर रेलवे और मेट्रो सर्विसेज पर भी देखने को मिला। आंधी के कारण रेलवे ट्रैक पर भी पेड़ गिर गए। कई जगहों पर विज्ञापन की होर्डिंग्स और बैनर भी रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी वायर वाले OHE पर गिर गए, जिससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

दिल्ली-हावड़ा, कानपुर झांसी, कानपुर फर्रुखाबाद रूट पर 22 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा और रेलवे ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक को फिर से चालू कराया। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर की मेट्रो सर्विसेज का भी रहा और संभवतः इसी के चलते पहली बार शहर की मेट्रो के चक्के भी थम गए। रावतपुर से हैलट करे बीच मेट्रो सेवा करीब आधे घंटे तक बाधित रही और यात्रियों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार उपमंडल में औट-लुहरी-सैंज राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर सोझा के नजदीक शनिवार देर रात एक यात्री वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में करीब 20 पर्यटक सवार थे, जो जलोड़ी जोत से घूमकर लौट रहे थे। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। पढ़िए पूरी खबर…