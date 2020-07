कानपुर एनकाउंटर केस के मुख्य आरोपी विकास दुबे की मां सरला देवी का कहना है कि उसे पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए नहीं तो उसे मुठभेड़ में मारा जा सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में विकास की मां ने कहा कि उसने जो अपराध किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता है अगर पुलिस उसे पकड़ भी लेती है तो उसे मार देना चाहिए।

कानपुर कांड के आरोपी विकास दुबे से उसकी मां अलग रहती है। वह अपने छोटे बेटे दीपू की पत्नी अंजलि के साथ रहती है। अंजलि 10 साल से बकेरू गांव की प्रधान है। सरला देवी का कहना है कि इस घटना की जानकारी उन्हें नहीं थी टीवी पर खबर चलने के बाद उनकी बहू ने इस घटना के बारे में उन्हें बताया। सरला देवी का कहना है कि उनका बेटा अपराधी है। उसे बहुत समझाया गया कि अपराध की दुनिया छोड़ दे लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। सरला ने बताया कि लॉकडाउन से पहले उससे मुलाकात हुई थी वह अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे घर में रहता है।

He should surrender himself before police. If he continues to remain at large, police may kill him in encounter. I say kill him even if you (police) manage to catch him because what he has done is very wrong: Sarla Devi,mother of Vikas Dubey, main accused in Kanpur encounter case pic.twitter.com/oiuxpcgC33

