कानपुर एनकाउंटर मामले में एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि मुठभेड़ के दौरान यह पुलिसकर्मी घटनास्थल से डरकर भाग गया था। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। एनकाउंटर के समय पर वहां से भाग निकले थे। अगर वह बदमाशों का डटकर मुकाबला करते तो शायद स्थिति कुछ और होती।

इससे पहले कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया, ” थानाध्यक्ष विनय तिवारी के ऊपर लग रहे आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इन आरोपों की जांच की गहन तरीके से जांच की जा रही है। अगर उनका या किसी भी पुलिसकर्मी का इस घटना से कोई संबंध निकला तो उसे न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि जेल भी भेजा जाएगा।’’

Local Station House Officer (SHO) has been suspended. At the time of encounter, he fled the encounter site. Had he faced the criminals, situation could have been different: Kanpur Inspector General, Mohit Agarwal on Kanpur encounter in which 8 policemen lost their lives pic.twitter.com/J5EWYuZrBS

— ANI UP (@ANINewsUP) July 4, 2020