उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना जिले के बर्रा क्षेत्र की है। महिला की पहचान जिला आपूर्ति विभाग में सहायक लिपिक की पत्नी श्रद्धा के रूप में हुई है। महिला ने मौत से पहले मोबाइल पर स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा था ‘हम जो करते हैं, खुलेआम करते हैं।’ मौत की खबर सुनकर महिला के घरवाले उसके ससुराल आए और जमकर हंगामा किया।

इधर, पूरे मामले में पति का कहना है कि वो सो रहा था, जब यह घटना हुई। पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद जब शव उसके पैरों पर गिरा तो उसकी नींद टूटी और जानकारी मिली। फिलहाल मामले में पुलिस ने मायके वालों की तहरीर पर पति, जेठ, जेठानियों पर रिपोर्ट दर्ज कर पति को हिरासत में लिया है।

छह साल पहले हुई थी शादी

बर्रा के ई-ब्लॉक निवासी सागर पोरवाल जिला आपूर्ति विभाग में सहायक लिपिक हैं और फिलहाल लखनऊ में पोस्टेड हैं। श्रद्धा से उनकी शादी साल 2020 में 10 फरवरी को हुई थी। दंपति की दो बेटियां हैं। महिला के पिता पेशे से किसान हैं। मृतका के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी इकलौती बहन को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।

आरोपी है कि 20 लाख रुपये की मांग को लेकर चार दिन पहले भी सागर ने श्रद्धा को पीटा था। बहन ने शनिवार रात 10 बजे फोन करके कहा था कि भाई मुझे यहां से ले चलो, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वह उसके लाने जाने की तैयारी ही कर रहा था कि उसे फोन आया कि अब उसकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। उसका शव ले जाओ। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी बहन का शव बेड पर पड़ा हुआ है।

पूरे मामले में पति ने कहा कि वो शनिवार रात 12.30 बजे घर पहुंचा था और खाना खाकर सो गया था। सुबह अचानक उसके पैर पर कोई भारी सामान गिरा तो वो चौंककर उठा। देखा तो वो पत्नी का शव था। उसने ही पुलिस को घटना की सूचना दी। मामले में डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने कहा कि मायके पक्ष की तहरीर पर पति व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पति हिरासत में है।

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आगरा में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उसने आरोप लगाया कि वह जिस पुलिस कांस्टेबल के साथ रहती थी उसने वर्षों तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। महिला का कहना था कि कांस्टेबल ने उससे शादी का वादा किया और बाद में मुकर गया। उसने आरोप लगाया कि मदद की गुहार लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरी खबर पढ़ें…



