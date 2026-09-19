उत्तर प्रदेश के कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन खाली करवाने को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। शनिवार सुबह 6 बजे अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई शुरू की गई और मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान सरकारी जमीन पर बना है और अवैध है, ऐसे में अतिक्रमण को हटाया जाएगा।

यह पूरा मामला कानपुर के बरी गांव की आराजी संख्या 314 से जुड़ा है। यहां पर करीब 500 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी की ओर से जमीन के चारों तरफ बाउंड्री करा दी गई और अंदर कमरों का भी निर्माण कराया गया।

कब्रिस्तान की जमीन पर कब्ज़ा हटाने पर KDA के OSD सत शुक्ला ने कहा, “कब्रिस्तान का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर पाया गया और उसे कब्ज़ा माना गया। सही प्रोसेस फॉलो किया गया और संबंधित लोगों को अपना केस पेश करने दिया गया। उन्हें खुद कब्ज़ा हटाने के लिए काफ़ी समय और नोटिस देने के बाद, आखिरकार एक हिस्से के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया।”

PAC की भी रही तैनाती

प्रशासन ने बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया है और अंदर बने निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ PAC की भी तैनाती रही। 14 अगस्त 2026 को ही प्राधिकरण ने प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की जानकारी दे दी थी और पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। संबंधित पक्ष को कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी भेजा था और कोई ठोस जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई है।

कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कहना है कि मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है और मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट का रुख भी किया गया था लेकिन कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया लेकिन जब उन्होंने यह काम नहीं किया तो प्रशासन ने खुद कार्रवाई शुरू कर दी।

मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?

वहीं बुलडोजर एक्शन पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कई सालों से यहां पर कब्रिस्तान मौजूद है और लोगों के शव दफन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह बिना किसी पर्याप्त सूचना के कार्रवाई की गई है और हम इस मामले पर कोर्ट का रुख करेंगे।

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