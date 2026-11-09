उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कांग्रेस जिला महासचिव ने दिवाली वाली शाम कथित तौर पर एक 42 वर्षीय वकील की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, इसके बाद आरोपी ने वकील को गोली मार दी।

आरोपी की पहचान अमोल दीक्षित के रूप में की गई है, वह घटना के बाद फरार हो गया और अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं मृतक का नाम अनुज चतुर्वेदी बताया जा रहा है।

चचेरे भाई की हुई थी बहस

कन्नौज के एडिशनल एसपी अजय कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह घटना रविवार शाम करीब 6.30 बजे शुरू हुई, जब अनुज के चचेरे भाई अभिषेक उर्फ बसंत चतुर्वेदी की बहस अमोल दीक्षित से हो गई। अमोल उनके घर के पास ही किराने की दुकान चलाता है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बहस के दौरान अमोल ने कथित तौर पर बसंत को थप्पड़ मार दिया, इसके बाद दोनों के बीत गाली-गलौज हुई। फिर बसंत ने अनुज को कॉल किया और उसे पूरी घटना के बारे में बताया।

अनुज चतुर्वेदी अपने दोस्त दीपक पाठक के साथ बाइक से अमोल दीक्षित की दुकान पर पहुंचा। वहां बसंत भी मौजूद था। इन तीनों की अमोल दीक्षित के साथ बहस हो गई, जो उसे समय दुकान पर अपने माता-पिता के साथ बैठा था।

लाइसेंसी पिस्तौल से मारी गोली

बहस बढ़ने पर अमोल दीक्षित ने दराज से अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और कथित तौर पर अनुज पर चार-पांच राउंड गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दीपक और बसंत उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि अमोल पिस्तौल लेकर वहां से भाग गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा नामजद एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अमोल के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।

परिवारों के बीच थे राजनीतिक मतभेद

बताया गया कि दोनों परिवारों के बीच उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर पहले से ही अनबन थी। चतुर्वेदी परिवार भाजपा का समर्थन करता है, जबकि अमोल दीक्षित कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं।

2022 में भी हुई थी बहस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमोल ने 2022 का विधानसभा चुनाव छिबरामऊ निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। उस चुनाव के दौरान भी एक बूथ पर बसंत की अमोल के साथ बहस हुई थी। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार अर्चना पांडेय जीती थीं। अर्चना पांडेय हत्या के बाद अस्पताल पहुंचीं। उनके जिनके चतुर्वेदी परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं।

कन्नौज जिला इकाई के निवर्तमान अध्यक्ष शाकिर अली ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि अमोल दीक्षित जिला इकाई के निवर्तमान महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक नई जिला इकाई का गठन नहीं हुआ है। शाकिर अली को अगस्त में पद भंग कर दिया था।

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