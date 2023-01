Kanjhawala Case: गृह मंत्रालय को थैंक्यू बोल अंजलि की मां ने कहा- जब तक उन लड़कों को फांसी नहीं होगी, मैं संतुष्ट नहीं, नानी बोलीं- सब निधि का किया धरा

Kanjhawala Death Case: मृतका अंजलि की दादी ने निधि पर साजिश रचने का आरोप लगाया है।

Kanjhawala Death Case: मृतका अंजलि की नानी और मां ने सभी आरोपियों के फांसी की मांग की। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram