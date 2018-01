तमिलनाडु: तमिल गान के दौरान न उठने पर विवादों में शंकराचार्य, सहयोगी बोले- ध्यान में थे विजयेंद्र सरस्वती

तमिल गान के दौरान खड़े न होने को लेकर कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती की कड़ी आलोचना हो रही है। चेन्नई में मंगलवार (23 जनवरी) को एक कार्यक्रम में तमिल गान गाया जा रहा था। मंच पर मौजूद तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और अन्य लोग इस दौरान खड़े हो गए थे। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद वह विवादों के केंद्र में आ गए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राष्ट्रगान के दौरान तो वह खड़े हो जाते हैं, जबकि तमिल गान के मौके पर वह बैठे रहे। यह घटना एक म्यूजिक एकेडमी के कार्यक्रम की है। राज्यपाल ने इस मौके पर तमिल-संस्कृत शब्दकोष जारी किया था। भाजपा के राज्य प्रमुख टी. सुंदरराजन और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक पार्टी ने इस मसले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं, कांचीपुरम मठ के एक सदस्य ने बताया कि तमिल गान के दौरान शंकराचार्य ध्यान में थे, इस वजह से वह खड़ा नहीं हो सके थे। विजयेंद्र सरस्वती कांची कामकोटि पीठ के 70वें शंकराचार्य हैं।

Vijayendra Saraswathi, insulting Tamil Thaai Vazhthu, by refusing to stand. The conscience keeper of TN & Hinduism my dear @HRajaBJP has anything to say about this ? pic.twitter.com/0441nUuo8S

— Savukku_Shankar (@savukku) January 24, 2018