Kamlesh Tiwari Murder: कमलेश तिवारी मर्डर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हत्या पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधों के लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस ओर जा रही है, उससे कहीं विकास नहीं हो रहा है, भविष्य बेहतर नहीं हो रहा है। सिर्फ अपराध बढ़ रहे है। कहा कि कमलेश तिवारी की मां का बयान इस बात की पुष्टि कर रही है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार में कहीं सुरक्षा नहीं है।

कहा- बीजेपी के लोग भी इस सरकार में परेशान हैं : अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा, “मुख्यमंत्री योगी हत्या कैसे रोक पाएंगे, वे कहते हैं कि आप व्यवस्था ठीक रखना चाहते हैं तो ठोंक दो, लेकिन किसी को पता नहीं है कि किसे ठोंकना है। बीजेपी के लोग खुद दुखी हैं। उनकी सरकार में ही उनके लोग मारे जा रहे हैं, वे परेशान हैं। ऐसे हालात में वे कैसे रहें। दिक्कत यह है कि अपनी सरकार का वे विरोध भी नहीं कर पा रहे है। ”

Akhilesh Yadav: How can they stop killings when the CM himself says ‘aap agar vyawastha theek karna chahte hain toh thok do, aur aisa thokna sikhaya hai ki janta ko nahi pata ki kisko thok de aur police ko pata nahi kisko thok de’. https://t.co/EYNM2dX1LK

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2019