वीडियोः मुंबंई के लंदन टैक्सी बार में लगी भीषण आग, 14 लोगों की मौत और 16 झुलसे

मुंबंई के एक पब में गुरुवार देरर भीषण आग लग गई, जिससे 14 लोगों की मौत और 12 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आग मुंबई के लोअर इलाके के कमला मिल्स कंपाउंड में स्थित लंडन टैक्सी बार के टॉप फ्लोर के पब में लगी है। आग बेहद भीषण थी जिसे बुझाने के लिए कम से कम 6 फायर ब्रिगेड, 3 जेटी और पांच टैंकर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अब तक यह मालूम नहीं हो पाया कि आग किस आखिरकार किस वजह से पब में लगी। हादसे में झुलसे घायल को एंबोलेंस से ब्रीच कैंडी और केईएम अस्पताल पहुंचाया गया है और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे में मोजो टेरेस रेस्टोरेंट के कुछ वर्कर भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पता चला रही है कि आग लगने का क्या कारण है। आग लगने से पूरा बार जल गया और अगल-बगल की बिल्डिंग्स में रह रहे लोगों को भी धुएं के उठने से दिक्कत हो रही है। मुंबंई के लोअर परेल का लंदंन टैक्सी बार में कई बड़े लोग आते हैं। मुंबई का कमला मिल्स कंपाउंड में शहर की जानी-मानी हस्तियों का आना-जाना लगा रहता है।

Fire breaks out in Kamala Mills compound in Lower Parel area of Mumbai. Six fire tenders at the spot. pic.twitter.com/vnYITHK9jc

