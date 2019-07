एमपी: बीजेपी नेता की चुनौती- ऊपर से नंबर 1 या नंबर 2 का आदेश हुआ तो 24 घंटे भी नहीं चलेगी सरकार

मध्य प्रदेश विधान सभा में नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने की धमकी दी है। सदन में भार्गव ने कहा, “हमारे ऊपर वाले नंबर एक या नंबर दो का आदेश हुआ तो 24 घंटे भी आपकी सरकार नहीं चलेगी।” इस पर सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया, “आपके नंबर वन और टू समझदार हैं, इसलिये आदेश नहीं दे रहें. आप चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव ले आएं।”

सीएम कमलनाथ ने भी जोशीले अंदाज में कहा कि विपक्ष रोज-रोज अलपमत की सरकार होने का ढोलकी बजाता रहता है, इसलिए इस पर आर या पार हो जाय। इस बीच बीएसपी विधायक रमाबाई ने कहा कि कमलनाथ सरकार अंगद के पांव की तरह अडिग है। पैसे दोगे तो खाल भी लेंगे और साथ बी नहीं देंगे। बता दें कि एमपी में भी बीएसपी ने कांग्रेस का समर्थन दिया है।

कर्नाटक में भी बहुजन समाज पार्टी ने जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन सरकार को समर्थन दिया था लेकिन उसके एकमात्र विधायक ने फ्लोर टेस्ट से अपने आप को अलग कर लिया था, जबकि पार्टी ने ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। कर्नाटक में गठबंधन सरका गिरने के बाद से बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मिशन कमल पर लगेगी।

BJP leader and Madhya Pradesh Leader of Opposition Gopal Bhargav in Assembly: Hamare oopar wale number 1 ya number 2 ka aadesh hua to 24 ghante bhi aapki sarkar nahi chalegi (file pic) pic.twitter.com/e9oz26LTnW

