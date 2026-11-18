उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कुछ ही महीनों का समय बचा है। सभी राजनीतिक दल अपने-अपने सियासी समीकरण बिठाने में लगे हैं। ऐसे में यूपी की राजनीति का इतिहास देखें तो हमें कई घटनाक्रम ऐसे मिलेंगे जहां एक-दूसरे के धुर-विरोधी नेता और राजनीतिक दल सियासी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक-दूसरे के साथ आ गए। ऐसे ही एक घटनाक्रम का जिक्र हम यहां कर रहे हैं।

यह बात साल 2003 की है जब यूपी के दो सबसे कद्दावर और धुर-विरोधी नेताओं ने हाथ मिला लिया था और मिलकर सरकार बनाई थी। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की।

मुलायम को दिया था समर्थन, बने थे मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव भले ही एक-दूसरे के धुर-विरोधी रहे, लेकिन 1999 से लेकर 2003 का समय ऐसा था जब कल्याण सिंह ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और मुलायम सिंह यादव को अपना समर्थन दे दिया था और मुलायम उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि मुलायम के पास पहले से बहुमत था, लेकिन कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी का समर्थन उन्हें दिया था। कल्याण सिंह की पार्टी पहली बार यूपी का चुनाव लड़ी थी और 4 विधायक उनके पास थे।

बीएसपी-बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरने के बाद सीएम बने थे मुलायम

2003 में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उस वक्त बहुमत के लिए 212 विधायकों की जरूरत थी। मुलायम के पास पहले से ही 202 विधायक थे जिसमें कांग्रेस, बीएसपी के बागी और आरएलडी के विधायकों का समर्थन था। मुलायम ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो कल्याण सिंह ने अपने चारों विधायकों का समर्थन उन्हें दे दिया था।

1999 से लेकर 2003 तक के इस घटनाक्रम को टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं-

>> पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लगातार बयानबाजी के चलते नवंबर 1999 में बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था।

>> इसके बाद कल्याणा सिंह ने दिसंबर 1999 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी का गठन किया और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था।

>> मार्च 2002 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी को 4 सीटें मिलीं। बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनीं।

25 अगस्त 2003 को मायावती ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद 26 अगस्त को मायावती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

>> 27 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल के सामने 212 विधायकों के समर्थन की सूची पेश की थी। इसमें कल्याण सिंह के 4 विधायकों का समर्थन भी शामिल था। मुलायम सिंह यादव ने 29 अगस्त 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

मुलायम को समर्थन देने कल्याण सिंह को मिला फायदा

मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह के बेटे राजबीर सिंह को सरकार में मंत्री का पद भी मिला था। इसके अलावा उनकी करीबी सहयोगी कुसुम राय को भी मंत्री पद मिला था। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी रही।

2004 में फिर बीजेपी में चले गए थे कल्याण सिंह

फरवरी 2004 में कल्याण सिंह फिर से बीजेपी में आ गए तो उनके बेटे राजबीर सिंह और कुसुम राय ने मुलायम सरकार से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सरकार चलती रही। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनावों में एक तरफ मुलायम सिंह सपा का चेहरा थे तो बीजेपी ने कल्याण सिंह को आगे किया, चुनाव में जीत मायावती की बीएसपी को मिली।

बीजेपी से क्यों निकाले गए थे कल्याण सिंह?

1999 में कल्याण सिंह बीजेपी से निष्कासित करने की नौबत तब आई जब वह लंबे समय अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तल्ख बयानबाजी कर रहे थे। यह वह समय था जब कल्याण सिंह के बीजेपी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद से ही पार्टी में उनके और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच मतभेद सामने आने लगे थे।

1995–1997 के बीच का समय ऐसा था जब दोनों के बीच पार्टी में टकराव चल रहा था। 1999 में वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद हुए चुनावों के दौरान कल्याण सिंह के बयानों से दोनों के बीच की तल्खी सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी थी।

बीजेपी के दोनों नेताओं के बीच की इस तल्खी ने उस वक्त अहम मोड़ ले लिया जब कल्याण सिंह को नवंबर 1999 में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद ही कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी।

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। बीजेपी जहां योगी सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है। वहीं विपक्ष अधूरे वादों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों का हिसाब भी अहम हो गया है। 2022 में बीजेपी ने ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ जारी किया था। इसमें कुल 130 वादे किए गए थे। किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर, युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों-विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये करने जैसे वादे इसमें शामिल थे। यहां पढ़ें पूरी खबर…