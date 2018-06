मंदसौर: कांग्रेस का हमला- खून से रंगे हैं शिवराज के हाथ, 6 जून को बताया मप्र के किसानों के लिए काला दिवस

मंदसौर में किसानों पर हुई गोलीबारी की पहली बरसी पर कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि यह ऐसी सरकार है कि जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मंदसौर की पीपलियामंडी में आयोजित किसान समृद्घि और श्रृद्घांजलि सभा में बुधवार को कहा, “शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस पर राज्य में खून खराबा फैलाने का आरोप लगाया जाता है जबकि चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उनकी सरकार ने गोलियां चलाकर किसानों का खून बहाया है।” सिंधिया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में किसान बंदी कर रखी है। इससे आहत यहां की जनता आगामी चुनाव में वोटबंदी करके बदला लेगी। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर 6 जून के दिन को मध्यप्रदेश के किसानों के लिए काला दिवस बताया।

सिंधिया ने किसानों से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले उन अफसरों पर प्रकरण दर्ज होगा जिन्होंने किसानों पर गोली चलाई थी। किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएंगे। किसानों को उनकी उपज का दाम नगद दिया जाएगा। गौरतलब है कि ज्योरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को भोपाल में मोदी सरकार के खिलाफ बेलगाड़ी रैली निकाली थी। सिंधिया की यह रैली मोदी सरकार में बढ़े पेट्रोल के दामों के खिलाफ थी।

The incident on 6th June 2017 at #Mandsaur is a big blot in the history of our country: @JM_Scindia, Campaign Committee Chief, @INCMP pic.twitter.com/zM9DpnV1oo

— Congress (@INCIndia) June 6, 2018