पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण भारत के कई हिस्सों में खाना पकाने की गैस की कमी हो गई है। इससे पैदा हुआ मौजूदा संकट महामारी के कारण लगे लॉकडाउन जितना गंभीर नहीं है, लेकिन इसने वित्तीय स्थिति को इतना कमजोर कर दिया है कि कई लोगों को कम से कम अस्थायी रूप से अपना कारोबार समेटने पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

दोपहर के करीब 1:50 बज रहे हैं और 55 साल की राजमणि खड़ी बस की खिड़की से बाहर अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रही हैं। उन्होंने परिवार के सामान से भरे तीन छोटे बैग उन सीटों पर रख दिए हैं जिन्हें उन्होंने आगे की लंबी यात्रा के लिए बचाकर रखा है। उत्तर प्रदेश के इलाकों की तरफ रवाना होने से पहले प्राइवेट बसें आनंद विहार बस टर्मिनल पर यात्रियो से भरने का इंतजार कर रही है।

बदायूं की रहने वाली राजमणि पिछले 16 सालों से दिल्ली के छतरपुर फार्म्स में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही हैं। वह और उनके परिवार और गांव के अन्य लोग दिल्ली इसलिए आए क्योंकि यहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में थोड़ी ज्यादा कमाई मिल रही थी। सालों से, इस थोड़ी इनकम ने उन्हें आर्थिक रूप से इतना सहारा दिया है कि वे अपने जीवन स्तर को कुछ हद तक सुधार पाई हैं, बेहतर खान-पान और जीवन शैली अपना पाई हैं और उस समय के लिए कुछ बचत भी कर पाई हैं जब वे जानती हैं कि वे काम करने में असमर्थ हो जाएंगी।

जीवनयापन के इस तरीके को समय-समय पर कई झटके और बाधाएं झेलनी पड़ी हैं, कभी-कभी राजमणि के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण। कोविड-19 महामारी इनमें सबसे भीषण थी, जिसने देश भर में राजमणि जैसी लाखों प्रवासियों को प्रभावित किया।

हमारे पास नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं- राजमणि

राजमणि का कहना है कि इसीलिए दिल्ली छोड़कर बदायूं लौटना उनके लिए समझदारी भरा कदम है। उनके पास कभी भी नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं रहा है और उनका कहना है कि अब वे कालाबाजारी से गैस खरीदना बर्दाश्त नहीं कर सकतीं। खर्च से उनकी जेब खाली हो रही है, उनकी सारी बचत खत्म हो रही है और उनके परिवार का गुजारा मुश्किल होता जा रहा है।

इंडियन एक्सप्रेस ने आनंद विहार आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर दो दिन बिताए और लगभग 50 प्रवासियों से बात की जो ट्रेनों में सवार हो रहे थे और कुछ मामलों में, राजमणि की तरह बसों में, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जा रहे थे। ये सभी बेहतर जीवन और रोजगार के अवसरों की तलाश में राजधानी आए थे और चीजें काफी हद तक ठीक चल रही थीं। लेकिन एक महीने पहले शुरू हुए अप्रत्याशित एलपीजी संकट ने आय और व्यय के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया।

जैसे-जैसे हालात और मुश्किल होते गए, उनमें से कई अब वापस जा रहे हैं। कुछ फसल कटाई के मौसम में अपने खेतों में काम करने के लिए, कुछ पारिवारिक समारोहों में शामिल होने और कुछ, जैसे कि पश्चिम बंगाल जा रहे लोग, विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए।

आमदनी के हिसाब से सिलेंडर खरदीना मुमकिन नहीं- राजमणि

राजमणि अपने दो बेटों और उनकी पत्नियों के साथ घर जा रही हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जिन लोगों के घरों में पाइप से गैस आती है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। मेरे मालिक मुझे खाना देते हैं, लेकिन मुझे घर पर कम से कम चाय बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अब काला बाजार में कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं और पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ी है जिन्होंने हमें सिलेंडर बेचे थे। मेरी आमदनी के हिसाब से तो यह सब मुमकिन ही नहीं है।”

लेकिन राजमणि को कैसे यकीन है कि गांव में जीवन बेहतर होगा, खासकर तब जब उसके परिवार के पास अपनी कोई जमीन नहीं है? उसका कोई स्पष्ट प्लान नहीं है, लेकिन वह उम्मीद करती है कि कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा, “मजदूर के तौर पर हम शायद रोजाना 200-250 रुपये कमा पाएंगे और खाना भी सस्ता पड़ेगा।” उन्होंने आगे कहा, “जो परदेस से आए हैं काम करने के लिए, वो अब क्या कमाएंगे और क्या ही खाएंगे।”

बस स्टॉप के ठीक सामने आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। एंट्री गेट के पास एक परिवार बैठा है जिसमें पांच सदस्य हैं। ये मध्य प्रदेश के सतना से आए प्रवासी हैं और रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के सदस्य पिछले आठ वर्षों से फरीदाबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। जीवन आसान नहीं रहा है, लेकिन वे किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। परिवार की मुखिया श्याम बाई ने कहा कि लेकिन वर्तमान समय विशेष रूप से कठिन है और छुट्टी लेने का फैसला अपरिहार्य हो गया है।

कीमतें बढ़ने के बाद से हमने सिलेंडर नहीं भरवाए- श्याम बाई

श्याम बाई ने कहा, “ठेकेदार हमें रहने के लिए कमरे तो देते हैं, लेकिन हमें अपना खाना खुद ही पकाना पड़ता है। कीमतें बढ़ने के बाद से हमने सिलेंडर नहीं भरवाए हैं, इसके बजाय पिछले आठ दिनों से हम पार्कों से लकड़ी के टुकड़े और सूखी टहनियां इकट्ठा करके आग जला रहे हैं।”

उनके बगल में खाना पकाने के बर्तनों से भरा एक थैला है जिसे परिवार सतना वापस ले जा रहा है। श्याम बाई की शिकायतें केवल एलपीजी की कालाबाजारी में बढ़ती कीमतों तक ही सीमित नहीं हैं, वे आम तौर पर महंगाई से जूझ रही हैं। वह पूछती हैं, “अब इतनी महंगाई है तो गरीब आदमी का कैसे गुजारा चलेगा?”

श्याम बाई की लॉकडाउन की यादें ताजा

श्याम बाई के मन में कोविड लॉकडाउन की यादें अभी भी ताजा हैं और उनका कहना है कि अगर फिर से ऐसी ही स्थिति आती है तो वह घर वापस जाना चाहेंगी। उन्होंने कहा, “लॉकडाउन के दौरान हम दिल्ली में फंस गए थे। अगर फिर से लॉकडाउन लग गया और हम दोबारा फंस गए तो क्या होगा? हम क्या खाएंगे और यहां क्या करेंगे? घर पर कम से कम हमारे सिर पर छत तो है।”

श्यामबाई की बहन का बेटा होने का दावा करने वाले शिव कुमार का कहना है कि कई अन्य मजदूर भी काम छोड़कर चले गए हैं। शिव ने कहा, “गैस सिलेंडर मिलना सोने को छूने जैसा लगता है। मुझे पता है कि हमारे कारखाने में काम करने वाले लगभग 40 मजदूर काम छोड़कर चले गए हैं और अब ठेकेदार स्थानीय मजदूर चौक से उनकी जगह नए मजदूरों को ला रहा है।”

बस लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए- श्याम बाई

उन्होंने कहा, “जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, हम घर पर खेतों में काम करेंगे, लेकिन हम अपना सारा सामान अपने साथ ले जा रहे हैं, ताकि अगर इसमें समय लगे तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें।” श्याम बाई को कोविड जैसी स्थिति के दोबारा पैदा होने का डर सता रहा है। वे कहती हैं, “बस लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए।”

स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर जलेंद्र सिंह बैठे हैं। वह बताते हैं कि वे आज सुबह नजफगढ़ के दिचाओं कलां से पटना के पास दानापुर जाने वाली ट्रेन 13258 जन साधारण एक्सप्रेस पकड़ने आए थे। उनका कहना है कि ट्रेन को दोपहर 1.35 बजे आनंद विहार से रवाना होना था, लेकिन इसमें आठ घंटे की देरी हो गई है।

जलेंद्र पिछले कई सालों से ट्रक चला रहे हैं। उनका परिवार दिल्ली में रहता है। उनका कहना है कि खाना पकाने की गैस के संकट के कारण उन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ना पड़ा है। उन्होंने कहा, “मैं महीने में करीब 40000 रुपये कमाता हूं। लेकिन गैस अब 600-700 रुपये प्रति किलो हो गई है और कुछ ही दिन चलती है। अगर मुझे सिर्फ गैस पर ही हजारों रुपये खर्च करने पड़ें, तो बेहतर है कि मैं घर वापस जाकर बस चलाऊं।”

जलेंद्र का मानना ​​है कि वह अपने गांव में लोकल बस चलाकर करीब 16000 रुपये कमा सकता है। वह कहते हैं, “हमें गैस का खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम गोबर के उपलों पर खाना बना लेंगे।” वह आगे कहता है कि युद्ध और कमी शुरू होने के बाद से दिल्ली में खाना-पीना महंगा हो गया है। उन्होंने कहा, “होटल में खाना खाने का खर्च पहले 60 रुपये था, अब 150 रुपये हो गया है।” जलेंद्र ने कहा कि हम जाना नहीं चाहते थे।

अब हम यहां पर और नहीं रह सकते- जलेंद्र

उन्होंने कहा, “लेकिन अब हम यहां और नहीं रह सकते। कुछ लोग अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे कई परिचित हमसे पहले ही जा चुके हैं और अगर यही स्थिति बनी रही, तो यहां बचे हुए लोगों को भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”

जलेंद्र का परिवार है, लेकिन लौटने वाले कई लोग शहर में अकेले रहते हैं और दूसरे प्रवासियों के साथ कमरे साझा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने ट्रेनों के सामान्य डिब्बों में बैठे और प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे कई लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि घर लौटना एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें गांव में काम मिलेगा या नहीं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कम से कम खाने-पीने की समस्या तो नहीं होगी।

दिल्ली के संगम विहार में राजमिस्त्री के रूप में काम करने वाले पिंटू मंडल ने कहा कि वह और उसके दोस्त बिहार के सुपौल में अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदना अब उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। मंडल ने कहा, “हम दिन भर काम करते हैं और रात में गली-गली भटकते हैं, एलपीजी बेचने वाले की तलाश में। काला बाजार में गैस 400-500 रुपये प्रति किलो है। हमने लकड़ी से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने मना कर दिया। उसने कहा कि धुएं और आग से दीवारों का रंग खराब हो जाएगा। अगर हमें खाने को ही नहीं मिला तो अब हम क्या करें।”

लेकिन बाहर जाने का मतलब है अपनी 15000 रुपये की मासिक आय को छोड़ना और मंडल को उम्मीद है कि वह जल्द ही लौट सकेंगे। उन्होंने कहा, “मैं हालात पर नजर रख रहा हूं। जैसे ही हालात सुधरेंगे, हम वापस आ जाएंगे। सुपौल में काम कम है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कम से कम हम घर पर खाना बना सकेंगे और खा सकेंगे। कम से कम पेट तो भर जाएगा।”

गाजियाबाद के लोनी में एक मोल्डिंग वर्कशॉप में काम करने वाले 22 साल के ललित कुमार का कहना है कि वह और उनके चार रूममेट बाराबंकी स्थित अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि खाना पकाने की गैस का हिसाब-किताब बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है।

हालात नहीं सुधर रहे- ललित

ललित ने कहा, “हम सब के लिए दिन में दो बार खाना बनाने के लिए सिलेंडर को महीने में चार बार भरवाना पड़ता है। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पहले हम हर 15 दिन में 6500 रुपये में सिलेंडर भरवाते थे, जो हमारे बजट में था। लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं और हमें एहसास हो गया है कि अब हम इसे वहन नहीं कर सकते।”

जैसे ही खाली 12488 आनंद विहार-जोगबानी सीमांचल एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर पहुंचती है, अनरिजर्व डिब्बों के दरवाजों पर अफरा-तफरी मच जाती है। बिशोरी सिंह (28) किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और बैठने की जगह पा लेता है। सुबह 8:10 बजे ट्रेन के चलने का इंतजार करते हुए, वह मंडल, जलेंद्र, ललित और कई अन्य लोगों की तरह ही अपनी भावना व्यक्त करता है। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

बिहार के के रहने वाले बिशोरी बताते हैं कि वे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके 10000 रुपये कमाते हैं और 3000 रुपये किराया देकर एक कमरे में अकेले रहते हैं। खाना पकाने की गैस, तेल, चावल, सब्जियां और नमक जैसी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने से उनका गुजारा मुश्किल से चल पा रहा है।

दिल्ली में मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं- बिशोरी

बिशोरी ने कहा, “दिल्ली में मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है। पहले एक किलो एलपीजी 80 रुपये में मिलती थी, अब 400 रुपये में मिलती है, और मैंने सुना है कि यह 500 या 600 रुपये तक भी जा सकती है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता, मेरी कमाई इतनी नहीं है और मेरे पास कोई बचत भी नहीं है।”

बिहार के अररिया जिले के रहने वाले और बावना इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाने वाले कारखाने में काम करने वाले मोहम्मद मुंतजिर का कहना है कि संकट ने काम की गति धीमी कर दी है। उन्होंने कहा, “कमाई कम हो गई है। बहुत अनिश्चितता है। हमें नहीं पता कि हालात कितने बिगड़ेंगे। ऐसे समय में हम ईंधन खरीदने पर इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं।”

उसके सामने फय्याज बैठा है। फय्याज कहता है कि वह टाइल का काम करता है और वसंत कुंज इलाके में काम करके महीने में 20-25 हजार रुपये कमाता है। वह कहता है कि यह बुरा नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है और भविष्य में क्या होगा, इसकी अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। फय्याज ने कहा, “मार्च की शुरुआत में एक किलो एलपीजी की कीमत 400 रुपये थी, फिर यह बढ़कर 500, 600, 700 रुपये हो गई और कुछ लोग तो 1000 रुपये तक मांगने लगे। हमने घर पर सिर्फ एक बार खाना बनाना शुरू कर दिया और बाकी का खाना सड़क किनारे के होटलों में खाने लगे। लेकिन यह टिकाऊ नहीं था।”

हम क्या खाएंगे- फय्याज

उन्हें क्या लगता है कि वे कब वापस आ पाएंगे? फय्याज कहते हैं, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा, “देखेंगे, जो भी होता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो वापस आने का क्या फायदा? हम क्या खाएंगे? भूखे मरने के लिए वापस आएंगे?”

LPG की कमी के कारण घर लौटने को मजबूर हुए सैकड़ों प्रवासी मजदूर

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध ने भारत को प्रभावित किया है। देश भर के कई शहरों में एलपीजी की आपूर्ति कम होने और काला बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में बिहार के सैकड़ों प्रवासी मजदूर खाना पकाने के ईंधन पर अपनी पहले से ही कम कमाई को खर्च करने के बजाय घर लौटने का विकल्प चुन रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…