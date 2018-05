J&K: सरकार का सीजफायर का ऐलान, डेढ़ घंटे बाद ही आतंकियों ने शोपियां में आर्मी जीप पर कर दिया हमला

जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा रमजान के दौरान सीजफायर का ऐलान करने के महज डेढ़ घंटे बाद ही आतंकियों ने आर्मी जीप पर हमला कर दिया। आतंकियों ने शोपियां के जामनगरी में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। हमले के बाद आर्मी के जवानों ने भी आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिलहाल इस वक्त इलाके में एनकाउंटर जारी है।

आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले सरकार द्वारा भारतीय सेना और सुरक्षाबलों को निर्देश जारी कर कहा गया था कि रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। सरकार के निर्देश को चंद घंटे भी नहीं हुए थे कि आतंकियों की तरफ से हमला कर दिया गया। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र सरकार से रमजान के बीच राज्य में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलाने की मांग की गई थी। केंद्र ने राज्य सरकार की मांग को मानते हुए सुरक्षाबलों को निर्देश जारी किए थे।

Jammu & Kashmir: Encounter started after terrorists attacked Army patrolling party at Shopian's Jamanagri; More details awaited

