Junaid-Nasir Murder Case: आरोपी की मां बोली- पुलिस की पिटाई से बहू ने खोया बच्चा, राजस्थान पुलिस ने आरोपों का किया खंडन

Junaid-Nasir Murder Case: भरतपुर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि राजस्थान और हरियाणा पुलिस पंडित के घर जरूर गई थी, लेकिन वे अंदर नहीं गए।

Junaid-Nasir Murder Case: हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में वाहन के जले हुए अवशेष। (फोटो सोर्स: PTI)

