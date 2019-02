वेलेनटाइन्स डे पर मध्य प्रदेश में प्यार की एक अलग मिसाल देखने को मिली। जहां एक मुस्लिम युवक ने मंदिर में अपनी ट्रांसजेंडर प्रेमिका से शादी कर ली। हालांकि युवक की इस शादी से उसके परिजन नाराज हैं लेकिन दूल्हे का कहना है कि वो उन्हें जल्द ही मना लेगा। वहीं दुल्हन के बारे में दूल्हे ने कहा- मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा।

इंदौर के मंदिर में की शादी: मध्य प्रदेश के इंदौर में वेलेनटाइन्स के दिन जुनैद खान ने अपनी ट्रांसजेंडर प्रेमिका जया सिंह परमार से शादी की। इस मौके पर जुनैद ने कहा- मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार मुझे अपना ले लेकिन अगर उन्होंने मुझे नहीं भी अपनाया तो भी मैं जया का साथ दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा उसे खुश रखूंगा।

Madhya Pradesh: A man and a transgender person tied the knot at a temple in Indore on #ValentinesDay Junaid Khan, groom says, "I want my family to accept us but even if they don't, I will stay with her. I love her a lot and I will always keep her happy." (14/2/19) (1/2/) pic.twitter.com/HhChumOzQn

