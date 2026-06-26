बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग जांच कर रहा है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा इस जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं।

माता-पिता से मिले जस्टिस सिन्हा

जस्टिस सिन्हा ने तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और माता आशा देवी से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। तिवारी के परिवार के एक सदस्य के मुताबिक, मां ने जस्टिस सिन्हा को बताया कि भरत भूषण तिवारी अपना हथियार फेंकने के बाद पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार थे।

तिवारी की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे को पकड़कर एक गड्ढे में फेंक दिया और घटनास्थल पर मौजूद एसडीपीओ के आदेश पर उसे पांच गोलियां मारीं।

माता-पिता की गवाही के बाद जस्टिस सिन्हा और उनकी टीम ने जिस जगह पर यह घटना हुई, उसका दौरा किया।

तिवारी के परिवार के एक और सदस्य ने कहा, “हम बस इतना जानना चाहते हैं कि किसके आदेश पर एक निहत्थे व्यक्ति पर गोलियां चलाई गईं। क्या न्यायिक आयोग डीजीपी विनय कुमार और एसटीएफ की भूमिका की जांच करेगा?”

भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर काफी हंगामा हुआ है। बिलौटी गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने तिवारी की हत्या की है जबकि पुलिस का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।

इस मामले में उठते लगातार सवालों, तमाम राजनीतिक दलों के बयानों के बाद बिहार पुलिस भी सवालों के घेरे में है।

विरोध के बाद हुआ पुलिसकर्मियों पर एक्शन

तिवारी को 17 जून की सुबह पुलिस ने गोली मार दी थी और उसी शाम पटना के अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग नाराज हो गए और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। लोगों का विरोध बढ़ता देख राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और एक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपोओ), एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

तिवारी की हत्या को लेकर बुधवार को बिलौटी गांव में महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत में जुटे लोगों ने राज्य सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय की जानी चाहिए।

पूर्व डीजीपी बोले- एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या

बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बताया और कहा कि गोली चलाने वाले और ऐसा आदेश देने वाले पुलिस कर्मियों की इसमें गलती है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पुलिस को खुली छूट देने वाले जैसे बयान देने से बचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस घटना से पुलिस की छवि खराब हुई है।

पुलिस से कई गलतियां हुई- रिटायर्ड आईपीएस अफसर

एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने कहा कि इस मामले को संभालने में पुलिस से कई गलतियां हुई हैं। अफसर ने कहा, “पहली गलती- तिवारी के आत्मसमर्पण करने के बाद भी पुलिस ने उन पर गोली चला दी। फेसबुक लाइव वीडियो से इसका पता चलता है जिसमें तिवारी को उनकी पिस्तौल फेंकते हुए देखा जा सकता है। यह पुलिस के उस दावे को खारिज करता है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।”

रिटायर्ड अफसर ने बताया कि दूसरी गलती यह कि घटना से सिर्फ एक दिन पहले पुलिस ने कहा था कि तिवारी मानसिक रूप से अस्थिर हैं लेकिन पुलिस अफसरों ने इस मामले में किसी की मदद नहीं ली। तीसरी बात यह कि पुलिस ने खुले मैदान में तिवारी का मुकाबला करते वक्त कोई दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करने के बजाय सीधी गोलीबारी कर दी।

रिटायर्ड आईपीएस अफसर के मुताबिक, चौथी गलती यह है कि पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन में पारदर्शिता नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं, उनका भी पालन नहीं किया गया। अफसर के मुताबिक, पांचवी बात जो इस मामले में सबसे अहम है वह यह कि पुलिस ने भरत भूषण तिवारी के पिता को एक दिन के लिए हिरासत में लिया और परिवार को इस बारे में नहीं बताया। बाद में परिवार की शिकायत के बाद पुलिस को दो सीनियर अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा।

कौन थे भरत भूषण तिवारी?

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के युवक भरत तिवारी को 17 जून 2026 को बिहार पुलिस ने गोली मार दी। बिहार पुलिस ने घटना को मुठभेड़ बताया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।