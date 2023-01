UP Politics: ‘गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है …’ गाजीपुर रैली में जेपी नड्डा ने बसपा सांसद पर साधा निशाना

BJP Chief Nadda In Ghazipur rally: जेपी नड्डा ने कहा कि बसपा सांसद का एक ही काम है कि भाई को जेल से कैसे निकाला जाए।

JP Nadda in Ghazipur: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। (फोटो सोर्स: ANI)

