Joshimath Sinking: 603 घरों में दरार- जमीन धंसने को लेकर लोगों का NTPC Project पर आरोप, शंकराचार्य मठ में भी क्रैक

Joshimath: दरारों को देखते हुए जोशीमठ में अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी है।

Joshimath में दरारों का बढ़ना जारी (Photo Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram