Joshimath Sinking: बीजेपी नेता उमा भारती ने की कांग्रेसी हरीश रावत की तारीफ, बोलीं- उत्तराखंड को लो हैंगिंग फ्रूट समझना छोड़ो

Joshimath Sinking: उमा भारती (Uma Bharti) ने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लोहारी नागपाल का प्रोजेक्ट रुकवा दिया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती (फोटो सोर्स: @UmaBhartiOfficial )