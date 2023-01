Joshimath Crisis: हर साल 2.5 इंच धंस रहे हैं जोशीमठ के आस-पास के इलाके, इन शहरों में भी आई घरों में दरारें

Satellite Image से पता चलता है कि हर साल जोशीमठ के आस-पास का इलाका कितना धंसता जा रहा है। भू धंसान की ये तस्वीरें सिर्फ जोशीमठ शहर तक ही सीमित नहीं हैं।

Joshimath Crisis: जोशीमठ में सड़क में आई दरार (Photo-PTI/File)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram