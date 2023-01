Joshimath से 82 किमी दूर कर्णप्रयाग में भी डरावने हालात, घर खाली करने को मजबूर लोग

Karnaprayag News : बहुगुणा कॉलोनी के लोगों ने बताया कि मकानों में पहली बार दरार साल 2013 में दिखाई दी।

Karnaprayag के कई घरों में जोशीमठ जैसी दरारें आ गई हैं। (Express Photo)

