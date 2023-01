Joshimath Land Subsidence: जोशीमठ की हालत पर दुखी हैं प्रधानमंत्री- बोले राजनाथ सिंह, राज्य कैबिनेट की बैठक में आज हो सकते हैं कुछ अहम फैसले

Joshimath: इसरो ने जोशीमठ की तस्वीरें जारी की हैं। जिनके मुताबिक, जोशीमठ 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर डूबा है।

Joshimath: जोशीमठ में मलारी इन होटल को प्रशासन ने तोड़ा (Photo Source- ANI)

