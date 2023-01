Joshimath Sinking: ISRO ने वापस ली रिपोर्ट, सरकार ने विशेषज्ञ संस्थाओं को दिए मीडिया से बात नहीं करने के निर्देश

Joshimath Land Subsidence: उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव के चलते जोशीमठ-औली को जोड़ने वाली रोपवे के प्लेटफ़ॉर्म में दरार आ गई है। खतरे को देखते हुए रोपवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

Joshimath में करीब 700 मकानों या इमारतों में दरारे आई हैं। इनमें से कई सेना की इमारतें भी शामिल हैं। (PTI)

