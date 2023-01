Joshimath Sinking: जोशीमठ औली रोप-वे के प्लैटफॉर्म पर आई दरार, अगले आदेश तक बंद, जानिए लेटेस्ट अपडेट्स

Joshimath: जोशीमठ-औली को जोड़ने वाली रोपवे में भी दरारें पड़ गयी हैं। रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास दरारें आ गयी हैं।

Joshimath: जोशीमठ-औली को जोड़ने वाली रोपवे में दरारें (Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram