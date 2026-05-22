तमिलनाडु में करीब छह दशक बाद डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा तीसरी पार्टी टीवीके की सरकार बनी। इसके बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गुरुवार को 33 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विजय ने इसके जरिए यह संकेत देने की कोशिश की कि उनकी सरकार अधिक युवा, सामाजिक रूप से अधिक समावेशी, तकनीकी रूप से महत्वाकांक्षी और राज्य की पुरानी व्यवस्था से अलग दिखना चाहती है।

लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह के औपचारिक कार्यक्रम के पीछे एक राजनीतिक संदेश छिपा था कि राज्य में दलितों की मुखरता ने लंबे समय से चुनावी बयानबाजी को तो आकार दिया, लेकिन शायद ही कभी वह कार्यपालिका की सत्ता में उसी अनुपात में बदल सके हों। लेकिन विजय ने पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए इन समुदायों के कई नेताओं को प्रमुखता से प्रशासन में अहम पदों पर आसीन किया है।

सात दलित मंत्रियों को मिली जगह

जोसेफ विजय के मंत्रिमंडल में सात दलित प्रतिनिधियों को जगह दी गई है- जिनमें अराकोनम के विधायक वी. गांधीराज, श्री पेरुम्बुदूर के विधायक के. थेन्नारासु, अविनाशी के विधायक एस.कमाली, रासीपुरम के विधायक डी. लोगेश तमिलसेल्वन और ओट्टापिडारम के विधायक पी.मथन राजा शामिल हैं। मंत्रिमंडिल में चार महिला मंत्री भी हैं, साथ ही पहली पीढ़ी के नेताओं और स्थानीय आयोजकों का एक खास समूह भी शामिल है, जो विजय के फैन-क्लब से बने राजनीतिक नेटवर्क के जरिए आगे बढ़े थे। राज्य के राजनीतिक इतिहास में इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, जहां सामाजिक न्याय की बातें ही फैलती रही हैं।

दशकों बाद कांग्रेस सरकार में शामिल

मंत्रिमंडल में 59 सालों के अंतराल के बाद कांग्रेस को भी सरकार में शामिल किया, जिससे विजय सरकार भाषाई पुनर्गठन के बाद के दौर में राज्य की पहली गठबंधन सरकार बन गई।

शपथ के दौरान 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, जो अब बढ़कर 33 हो गई है। इसमें कांग्रेस विधायक एस.राजेश कुमार और पी.विश्वनाथन को मंत्री के रूप में शामिल किया गया जबकि वीसीके और आईयूएमलएल को कुछ दिनों में जगह मिलने की उम्मीद है।

यह विस्तार विपक्षी पार्टी AIADMK में जारी अस्थिरता और सहयोगी दलों की ओर से बढ़ते दबाव के बीच हुआ। सहयोगी दल चाहते थे कि AIADMK के बागी विधायकों को सरकार से बाहर रखा जाए; ऐसा लगता है कि विजय ने फिलहाल इस दबाव की रणनीति को मान लिया है। सत्ताधारी गठबंधन के भीतर, गुरुवार को हुई इस कवायद को केवल विभागों के बंटवारे के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक तंत्र के निर्माण के रूप में देखा गया।

माना जा रहा कि करीब 15 मंत्री थलापति विजय मक्कल अय्यकम नेटवर्क के जरिए आए हैं, जो टीवीके के बनने से पहले अस्तित्व में था। पिछली सरकारों के वंशवादी भर्ती पैटर्न के उलट इस मंत्रिमंडल में कई नए मंत्री आयोजक, व्यापारी, ठेकेदार, छोटे उद्यमी और जिला-स्तर के मोबिलाइजर हैं।

मंत्रिमंडल में दिख रहा संतुलन

मंत्रिमंडल में क्षेत्रों और समुदायों के बीच संतुलन रखा गया है। कोंगूल बेल्ट को सबसे अधिक फायदा मिला है, यहां नौ मंत्री पद दिए गए, इनमें अविनाशी, कुमारपालयम, इरोड ईस्ट, रासीपुरम, सेलम साउथ, कोयंबटूर नार्थ और किनाथुकाडावु के मंत्री शामिल हैं।

हालांकि सावधानीपूर्वक संतुलित सामाजिक समीकरणों के बावजूद, इस मंत्रिमंडल में राज्य के 19 जिलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। विजय को मिलाकर, अकेले चेन्नई से ही मंत्रिमंडल में कम से कम आठ सदस्यों को जगह दी गई है।

मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समाज का भी ध्यान रखा गया। विजय और वरिष्ठ मंत्री आधव अर्जुन के साथ-साथ जे. मोहम्मद फरवास, ए श्रीनाथ और एन. मैरी विल्सन जैसे नामों को कैबिनेट में जगह दी गई जो ईसाई और मुसलमान समाज से आते हैं। टीवीके खुद को तमिलनाडु की राजनीति में एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है।

सरकार में कांग्रेस के शामिल होने से कैबिनेट की छवि में बदलाव दिखा है, किलियूर से तीन बार के विधायक राजेश कुमार को पर्यटन मंत्रालय दिया गया, जबकि पूर्व सांसद पी.विश्वनाथन को उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया। कांग्रेस इससे पहले दशकों तक गठबंधन में तो रही लेकिन कभी सरकार में शामिल नहीं हुई।

पहली बार कई नए मंत्रालय बने

तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और डिजिटल सेवाओं के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया, जिसकी कमान वेलाचेरी के विधायक आर.कुमार को दी गई है। आर. कुमार पेशे से एक व्यवसायी है और इंजीनिरिंग ग्रेजुएट हैं और इन्होंने हाल में आईआईएम बैंगलोर से एक लीडरशिप प्रोग्राम पूरा किया है।

वरिष्ठ नेता के.ए.सेनगोट्टैयन को वित्त विभाग से हटाकर राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री बना दिया गया। वित्त विभाग का जिम्मा नए शामिल हुए मंत्री विल्सन को सौंपा गया। विल्सन एक जाने-माने परिवार से आते हैं और एक व्यवसायी हैं, इनके कई शिक्षण संस्थान है। साथ ही उन्होंने जेएनटीयू हैदराबाद से प्रबंधन विज्ञान में डॉक्टरेट भी हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक, सेनगोट्टैयन ने राजस्व विभाग की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनके विभाग में यह बदलाव किया।

हालांकि विजय ने गृह, पुलिस, सामान्य प्रशासन, महिला कल्याण और नगरपालिका प्रशासन के अलावा, उन्होंने विशेष पहल, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण ऋणग्रस्तता को भी अपने प्रभार में शामिल कर लिया है। विजय सरकार में ए. श्रीनाथ को मत्स्य विभाग सौंपा गया, ए. श्रीनाथ विजय के पुराने दोस्त और ‘नालैया थीरपू’ के दिनों के सह-कलाकार रहे हैं।

इसके अलावा, 28 वर्षीय गृहिणी कमली, कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्रियों में से एक बन गई हैं, इन्होंने केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को हराया। कमली अंग्रेज़ी साहित्य में पोस्टग्रेजुएट और B.Ed. की डिग्री रखने वाली अब कैबिनेट की सबसे कम उम्र की मंत्रियों में से एक के तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज में प्रवेश कर रही हैं और इन्हें पशुपालन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

नए चेहरों को अधिक तवज्जो

टीवीके के मुखर मीडिया विंग कोऑर्डिनेटर एस.रमेश को ‘हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती’ विभाग दिया गया। यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील विभाग है।

वहीं, एआईएडीएमके के पूर्व स्पीकर पी.धनपाल के बेटे डी.लोगेश तमिलसेल्वन को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण मंत्रालय सौंपा गया। तमिलसेल्वन टीवीके में एआईएडीएमके छोड़कर शामिल हुए थे, इन्हें शामिल किए जाने से यह भी पता चलता है कि TVK, एक तरफ तो सार्वजनिक रूप से दोनों द्रविड़ पार्टियों पर हमले कर रही है और दूसरी तरफ धीरे-धीरे उनके हिस्सों को अपने में मिलाती जा रही है।

कमली के साथ-साथ, सी विजयलक्ष्मी, के. जगदेश्वरी और एस. कीर्तना को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों सहित 23 विधायकों को इसमें शामिल किया। मंत्रिमंडल विस्तार में एक अहम बात यह देखने को मिली है कि राज्य सरकार में इस बार दो ब्राह्मण मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें