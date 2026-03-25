इस बार असम के चुनाव में जोरहाट विधानसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे तेज तर्रार सांसद गौरव गोगोई को चुनाव मैदान में उतारा है। गौरव गोगोई लोकसभा में बतौर कांग्रेस के उप नेता की भूमिका में थे और अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस सीट पर अब तक के मुकाबले में तीन पार्टी के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं।

इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, ये दल मिलकर यहां पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबला बनाते नजर आ रहे हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हितेंद्र नाथ गोस्वामी और आम आदमी पार्टी ने प्रनब प्रियांगशु दत्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। इन प्रमुख दलों के अलावा आयोग को इस सीट पर 11 नामांकन प्राप्त हुए थे और सभी नामांकन आयोग ने स्वीकार किए गए हैं।

बीते चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। मौजूदा विधायक गोस्वामी को फिर मौका दिया है। बीते चुनाव में कांग्रेस ने राना गोस्वामी को उतारा था। इस बार उनकी जगह गौरव गोगोई को पार्टी ने मौका दिया है।

इस विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था। यहां आम जनता से कांग्रेस पार्टी को 61833 और भाजपा को 68321 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी यहां पर पहली बार चुनाव मैदान में होगी। इस सीट पर 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का ही कब्जा था जबकि वर्ष 2011 व 2006 में यहां कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। इसलिए यहां कांग्रेस मजबूती से वापसी का दावा कर रही है।

कितनी संपत्ति के मालिक हैं गौरव गोगोई?

गौरव गोगोई ने अपने शपथपत्र में बताया है कि वे अपने पास अपनी पत्नी से ज्यादा नकद धनराशि रखते हैं। गौरव के पास कुल 54700 रुपये की नकद धनराशि है, जबकि उनकी पत्नी के पास केवल 27,800 रुपये ही नकद हैं।

कुल संपत्ति के मामले में गौरव गोगोई की पत्नी अधिक अमीर हैं। गौरव गोगोई के पास जहां कुल 72,59,636 रुपये की संपत्ति है, वहीं उनकी पत्नी के पास 4,36,18,637 रुपये की संपत्ति है। गौरव व उनकी पत्नी के पास विभिन्न नौ बैंक में खाते हैं और इन खातों के हिसाब से उनकी पत्नी ही ज्यादा अमीर है।

बांड, शेयर आदि के मामले में गोगोई की पत्नी के पास ही अधिक हिस्सा है और दोनों के पास दो-दो गाड़ियां हैं। गौरव गोगोई की पत्नी अपने पास 331 सोने के जेवरात रखती हैं, जिसका बाजार मूल्य करीब 4612485 रुपये है। इसी प्रकार गौरव गोगोई की पत्नी के पास 4372 ग्राम चांदी और करीब 3.65 लाख की कीमत वाले हीरे के जेवरात हैं। वहीं इनके खिलाफ केवल एक ही पुलिस मामला दर्ज है और वह मामला भी वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था।

बीजेपी प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति?

भाजपा के हितेंद्र नाथ गोस्वामी के पास उनकी पत्नी से अधिक नकद धनराशि है। वे खुद 350500 रुपये और उनकी पत्नी 275100 रुपये अपने पास रखती हैं। इनके खुद छ: और इनकी पत्नी के पास केवल दो बैंक खाते हैं, लेकिन इनकी पत्नी के नाम पर अधिक धनराशि विभिन्न चीजों में लगाई गई है। गोस्वामी के पास कोई जेवरात नहीं है और इनकी पत्नी के पास दस तोला सोना है।

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मुख्यमंत्री बनने के बाद भी महेंद्र मोहन चौधरी का अंदाज नहीं बदला। वे तब भी उसी सादगी और स्पष्टता के साथ काम करते रहे, जो उनके आंदोलन के दिनों की पहचान थी। कहा जाता है कि एक बार एक अधिकारी ने किसी योजना को लेकर लंबी-चौड़ी फाइल और तकनीकी शब्दों से भरी रिपोर्ट पेश की। चौधरी ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कराकर कहा—“इतनी बड़ी योजना है, लेकिन इसमें गांव के आदमी की भाषा कहां है?” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।