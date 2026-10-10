केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास और पूर्व राज्य मंत्री के एन बालगोपाल को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से कुछ ही मीटर दूर केरल हाउस से हिरासत में लिया। ये हिरासत तब हुई जब कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। लेफ्ट ने विरोध को अपना समर्थन दिया था। जॉन ब्रिटास ने द इंडियन एक्सप्रेस से अपनी हिरासत, दिल्ली की स्थिति और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर बात की।

सवाल: जब केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, आपको और कुछ अन्य CPI-M नेताओं को हिरासत में लिया गया तो क्या हुआ?

जवाब: दुर्भाग्य से हमें एक छोटी पुलिस जीप में ले जाया गया। साढ़े तीन घंटे तक यह गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चलती रही। यह तब हुआ जब हमने कहा कि हमें पुलिस स्टेशन या जेल ले जाओ। दोपहर 2.30 बजे तक हम सड़कों पर थे। पिनराई विजयन देश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। उनकी दवा चल रही है और वे सीनियर सिटिज़न हैं। बालगोपालम और मुझे भूल जाइए। पूरी स्थिति मैं आपको बता सकता हूं कि हम मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में हैं और शाम के 5.30 बज रहे हैं। दिल्ली में लगभग पुलिस राज है, और सख्ती है। आज सुबह जब मैं अपनी जगह से निकला तो मुझे केरल हाउस पहुंचने में दो घंटे लग गए। मुझे छह से सात जगहों पर रोका गया। मैंने दिल्ली में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी।

सवाल: हमने अभिजीत दीपके समेत CJP लीडरशिप को उनकी फ़्लाइट से डिटेन होते देखा। इस बारे में आपका क्या कहना है?

जवाब: मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को प्लेन से कैसे उठाया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ख़िलाफ है। किसी को उठाया जाता है। उन्होंने क्या जुर्म किया है। क्या किसी ने बैंक लूटा है। उन्होंने उन लोगों को सेफ पैसेज दिया है जिन्होंने हज़ारों करोड़ लिए हैं। और जो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें उठा लिया जाता है। हम केरल हाउस के सामने खड़े थे, सिर्फ़ इसलिए कि यह जंतर-मंतर के पास है, हमें घेर लिया गया और उठा लिया गया, डिटेन कर लिया गया। एक तरफ कोई कहता है कि यह लोकतंत्र है। असल में बेसिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को रौंदा जा रहा है।

हम इसलिए ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि हमें पुलिस जीप में ले जाया गया था। पुरानी दिल्ली के इलाकों में भी जहां असर नहीं होना चाहिए था, हमने लोगों के छोटे ग्रुप्स, छात्रों को प्रोटेस्ट करते और नारे लगाते देखा। हमने देखा कि पुलिस ने उनके साथ सख्ती और बेरहमी से पेश आया। मैंने 38 साल में दिल्ली को ऐसा कभी नहीं देखा। सभी सड़कें ब्लॉक हैं। मैंने इतनी पूरी घेराबंदी कभी नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि यहां कितने सिक्योरिटी फोर्स तैनात हैं। 48,000 फोर्स तैनात है। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत ज़्यादा है।

सवाल: हमने पिछले कुछ दिनों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करते देखा है। लेकिन आज वह चेन्नई में हैं। उनके सहयोगी के तौर पर, जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उनकी गैरमौजूदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं?

जवाब: मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक ऐसे नेता का फैसला है जो दूसरी राजनीतिक पार्टी को लीड करते है। उन्होंने दो दिन का ब्रेक लेने का फैसला किया था। उसी समय, हमने बताया था कि हम जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे। मैं दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आखिर में INDIA ब्लॉक सोमवार को विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगा। यही फैसला था।

सवाल: आपको क्या लगता है कि कल के लिए क्या प्लान है और अगले कुछ दिनों में स्थिति कैसी रहेगी? लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन और पार्टियों का एक्शन प्लान क्या होगा?

जवाब: सरकार सोचती है कि आज हमें जंतर-मंतर में घुसने से रोकना संघर्ष का अंत होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन अलग-अलग तरीकों और रूपों में जारी रहेगा। हम पूरी दिल्ली को जंतर-मंतर बनाना चाहते हैं। अब हमारे लिए पूरी दिल्ली जंतर-मंतर है। पूरा देश जंतर-मंतर है।

सवाल: हमने पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल पार्टियों को प्रोटेस्ट करते देखा है। क्या आप शनिवार के प्रोटेस्ट को कुछ अलग तरह से बताएंगे और आप इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं और आप इसे कैसे बताएंगे?

जवाब: मुझे लगता है कि यह एक 360 डिग्री मूवमेंट है। इस मायने में कि समाज का हर तबका किसी न किसी तरह से इसमें हिस्सा ले रहा है। यहां तक कि पुराने जज, ब्यूरोक्रेट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, हाउसवाइफ भी जुड़े है। हर कोई किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कोई जज सड़कों पर न उतरे। लेकिन इमोशनली वे इस मकसद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा है।

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इधर दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिए, उधर मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान को सील कर दिया। यहीं प्रदर्शनकारियों ने सीजेपी के जंतर-मंतर प्रदर्शन के समर्थन में जमा होने की योजना बनाई थी। शाम तक नाना चौक पर सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें