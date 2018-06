छात्र नेता उमर खालिद ने मांगी पुलिस सुरक्षा, बताया- गैंगस्टर रवि पुजारी के नाम से मिल रहीं धमकियां

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता उमर खालिद को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। खालिद ने इस मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र नेता ने जानकारी दी है कि उन्हें धमकी देने वाले ने खुद की पहचान फरार गैंगेस्टर रवि पुजारी बताया है। दलित नेता और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें रवि पुजारी की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिली है। खालिद ने शुक्रवार (8 जून) को दिल्ली पुलिस से संपर्क करके धमकी के संबंध में मामला दर्ज कराया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि वह मामले की जांच कर रहे हैँ। छात्र नेता ने ट्वीट कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी।

खालिद ने जिग्नेव मेवानी को मिलने वाली धमकियों को लेकर भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, ‘पिछले तीन दिनों में मेवानी को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार जिस व्यक्ति ने मेवानी को धमकी दी है उसने यह भी बताया है कि उसकी लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है। पत्रकार, कार्यकर्ता और जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे धमकियां दी जा रही हैं, यह एक नियम बन गया है। यह काफी डरावना है।’ इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उमर खालिद ने कहा, ‘मुझे और मेवानी को मिल रही जान से मारने की धमकियों के मामले में मैंने रवि पुजारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी हिट लिस्ट में हूं। मैंने पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। मैंने बताया है कि इसी व्यक्ति ने फरवरी 2016 में भी मुझे मारने की धमकी दी थी।’

Filed a complaint with @DelhiPolice regarding Ravi Pujari's death threat to Jignesh and me. He said that I am on his HIT LIST! I have asked for police protection, given the fact that this is the same person who had previously also issued similar threats of killing me in Feb 2016.

— Umar Khalid (@UmarKhalidJNU) June 8, 2018