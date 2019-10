जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुछ छात्रों ने एक एंबुलेंस को कथित तौर पर रोका और डॉक्टरों को बीमार डीन तक पहुंचने नहीं दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह घटना सोमवार (28 अक्टूबर) को हुई। हालांकि, जेएनयूएसयू ने प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा होने से इनकार किया।

छात्रों पर बैठक में जबरन घुसने का आरोपः विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने बताया कि सुबह के वक्त इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (आईएचए) की बैठक जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर में हो रही थी। उस दौरान कुछ छात्र जबरन वहां आ गए। ये छात्र आईएचए के सदस्य भी नहीं हैं। उन्होंने बताया, ‘समिति के सदस्यों ने छात्रों से बाहर चले जाने और बैठक को जारी रखने देने की अपील की, लेकिन छात्र आक्रामक हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वे डीन ऑफ स्टूडेंट्स (डीओएस) की ओर बढ़ गए।’

Prof. Umesh Kadam, JNU: Aishe Ghosh (JNUSU pres), Saket Moon (JNUSU vice pres), Mohd Danish (JNUSU Joint Secy) & one more are directly involved in the ruckus. These 4 & Sarika Choudhary (ex-JNUSU vice-president), Aizaz Ahmad Rather (ex-JNUSU General Secy) instigated all students. https://t.co/g97wQTpNn1 pic.twitter.com/V58ZvZlh38

