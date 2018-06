अनंतनाग में मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, एक जवान की मौत

जम्मू – कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर (आईएसजेके) से जुड़े दो आतंकी ढेर हो गए जबकि एक जवान शहीद हो गया। इसमें कई आम नागरिक घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक एस पी वैद ने ट्विटर पर लिखा , ‘‘ खिरम श्रीगुफवारा क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है , दो आतंकी ढेर हो चुके हैं और गोलीबारी अभी जारी है। दुर्भाग्य से हमने जम्मू – कश्मीर पुलिस के एक साथी को इसमें खो दिया। ’’ एक अन्य ट्वीट में डीजीपी ने बताया कि मारे गए आतंकी कथित तौर पर आईएसजेके से जुड़े थे।

उन्होंने लिखा , ‘‘ आतंकी कथित तौर पर आईएसजेके से जुड़े थे । ’’ एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में आंतकवादियों के मौजूद होने की विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के इस जिले में श्रीगुफवारा क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जवाब में जवानों ने भी गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि अंतिम खबर आने तक गोलीबारी जारी थी।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल के निकट युवाओं ने सुरक्षा बलों पर पथराव करना शुरू कर दिया जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया , इसमें एक पुलिसकर्मी समेत कई आम नागरिक घायल हुए हैं।

Terrorists reportedly affiliated to Islamic State of Jammu and Kashmir (ISJK), tweets SP Vaid, DGP J&K on terrorists killed in an ongoing encounter in Anantnag's Srigufwara area. (file pic) pic.twitter.com/xWYQUXYFDs

