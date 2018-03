जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में एक टेररिस्ट ढेर

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। रविवार शाम वहां सेना के कैंप पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने शोपियां जिले में सेना के कैंप को अपना निशाना बनाया है। एएनआई के मुताबिक रविवार देर शाम कुछ आतंकियों ने शोपियां जिले के पिंजूरा इलाके में आर्मी के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने वहां अंधाधुंध गोलीबारी की। आतंकियों के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना की तरफ से भी गोलियां बरसाई गईं। सेना की तरफ से की गई इस जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया। बाकी के आतंकी अंधेरे का फायदा उठा वहां से फरार हो गए। फिलहाल आतंकियों के खिलाफ इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है।

पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों ने पहनू गांव में रविवार की शाम आठ बजे एक मोबाइल वाहन जांच चौकी पर गोलीबारी कर दी जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी इसका जवाब दिया और एक आतंकवादी मारा गया। वहीं रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारा गया। इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान अभी जारी है।

बता दें कि इससे पहले 1 मार्च को भी जम्मू-कश्मीर के बंदीपोरा स्थित हाजिन क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी के मार गिराया था।

#UPDATE: A joint motor vehicle patrolling party was fired upon by terrorists at 8 pm in Pinjoora area of Shopian district. One terrorist killed in the retaliatory operation. Operation underway. #JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) March 4, 2018