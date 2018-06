गाड़ी से कुचलकर प्रदर्शनकारी मरा: सीआरपीएफ यूनिट पर कई धाराओं में केस दर्ज

जम्मू-कश्मीर के नौहट्टा में कथित तौर पर सीआरपीएफ की गाड़ी से कुचलकर मरे कथित पत्थरबाज की मौत के बाद पुलिस ने सीआरपीएफ की श्रीनगर यूनिट के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। श्रीनगर के डाउन-टाउन में पत्थरबाजों के प्रदर्शन के दौरान कैसर अहमद नाम का युवक सीआरपीएफ की जिप्सी के नीचे आ गया था। बुरी तरह से जख्मी युवक ने अस्पताल में इलाज के दैरान दम तोड़ दिया। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ की श्रीनगर यूनिट के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने इस मामले में धारा 149, 152, 336 और 427 सहित अन्य धाराओं के साथ धारा 307 (हत्या की कोशिश करना), 148 (प्राणघातक हथियारों के साथ दंगा करना) और 279 (रैस ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद डाउन-टाउन के नौहट्टा इलाके में पत्थरबाजों ने सीआरपीएफ की एक जिप्सी को घेर लिया था।

कुछ जवानों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा लेकिन जिप्सी चालक का बचकर जाने का प्रयास असफल करते हुए प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को घेर लिया और उस पर सवार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान कथित तौर पर दो पत्थरबाज कैसर अहमद और मोहम्मद यूनुस गाड़ी के नीचे आ गए। इसमें कैसर अहमद गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार कैसर अहमद की मौत के बाद घाटी में तनाव फैल गया।

J&K Police registers 2 FIRs against CRPF's Srinagar Unit over death of a stone-pelter in Nowhatta under sections 307 (Attempt to murder), 148 (Rioting, armed with deadly weapon) and 279 (Rash driving) among other sections including sections 149, 152, 336 and 427.

