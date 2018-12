जम्मू एवं कश्मीर पंचायत चुनाव के आठवें चरण के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा एवं व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। राज्य में 2,633 मतदान केद्रों पर मतदान हो रहा है, जिनमें से 550 कश्मीर और 2,083 जम्मू में हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह आठ बजे शुरू हुई और दोपहर दो बजे तक चलेगी। इस दौरान कुल 6304 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 331 सरपंच और 2,007 पंच सीटों के लिए हैं। इनमें से 43 सरपंचों और 681 पंचों को निर्विरोध चुन लिया गया है।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार 2,633 मतदान केन्द्रों पर सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि 361 मतदान केन्द्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है, जिनमें 550 कश्मीर संभाग और 190 जम्मू संभाग में स्थित हैं। गौरतलब है कि चार दिसंबर को हुए सातवें चरण के चुनाव में 73.8 फीसदी मतदान हुआ था। राज्य में नौ चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र की जानकारी देने के लिए फोटो वोटर स्लिप वितरित की गई है। मतदान की प्रक्रिया सुबह आठ बजे शुरू हुई और दोपहर दो बजे तक चलेगी।

#JammuAndKashmir: Polling for the eighth phase of Panchayat polls is underway in the state. Visuals from a polling station in Budgam. pic.twitter.com/AlQDnFUuKh

— ANI (@ANI) December 8, 2018