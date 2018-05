अपनी ही पार्टी की सरकार पर भड़के बीजेपी एमएलए, बोले- दलित विरोधी है ये सरकार

जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में चिनानी से बीजेपी विधायक दीनानाथ भगत ने अपनी पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान उठाए हैं। भगत का कहना है कि राज्य में पीडीपी से था मिलकर बनी बीजेपी की सरकार दलित विरोधी है। दीनानाथ ने ये भी कहा कि इस सरकार ने ना तो दलितों के लिए कुछ किया है और ना ही जम्मू के विकास के लिए कुछ। भगत ने राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर भी हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा था कि कठुआ जैसे मामले छोटे हैं इन्हें इतना तूल नहीं देना चाहिए। एएनआई से बात करते हुए बीजेपी एमएलए दीनानाथ भगत ने कहा कि मैं इस तरह के बयानों की सरासर निंदा करता हूं।

BJP-PDP govt is anti Jammu & anti Dalit. They're doing good work in Delhi but aren't doing any good in Jammu. Recently sworn in Deputy CM called the Kathua incident a small thing. I condemn such statements by the members of ruling party: Dina Nath Bhagat, BJP #JammuAndKashmir pic.twitter.com/IsDcy5pzSc

