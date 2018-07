कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक कमांडो शहीद, जारी है एनकाउंटर

जम्मू – कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में आज एक कमांडो कमांडो शहीद हो गया है जबकि अन्य घायल हुए हैं। साथ ही एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा के कांडी वन क्षेत्र में गश्ती दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। घायल जवानों को सेना के अस्पताल में पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम खबर मिलने तक अभियान जारी था।

अधिकारियों ने अलगाववादी नेताओं द्वारा बुलाए गए बंद के मद्देनजर उनके किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए श्रीनगर के कुछ हिस्सों में आज निषेधाज्ञा लागू कर दी।

जम्मू – कश्मीर के शोपियां जिले में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक असैन्य नागरिक के मारे जाने के खिलाफ इस बंद का आह्वान किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पांच थाना क्षेत्रों – खानयार , महाराजगंज , नौहट्टा , साफाकदल और रैनावारी में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बंद के चलते घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया।

Ind vs Eng 1st ODI Live Streaming, India vs England Live Score Online at Sony Liv, Jio TV: क्रिकेट फैंस इस तरह देख सकते हैं मोबाइल पर मैच

India vs England 1st ODI Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv Live, Sony Ten 3 Live: ENG- 86/3, यहां देखें भारत-इंग्लैंड वनडे मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

अधिकारी ने बताया कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे जबकि सार्वजनिक परिवहन न मिल पाने के कारण सरकारी दफ्तरों में र्किमयों की उपस्थिति कम दर्ज की गई।

कल शोपियां में हुई मुठभेड़ में जैश – ए – मोहम्मद के दो आतंकवादी मार गिराए गए थे जबकि सुरक्षा बलों से झड़प में एक असैन्य नागरिक की मौत हो गई थी और 20 अन्य को इस दौरान चोटें आईं थीं।

#Visuals Encounter underway between security forces and terrorists in Kupwara. One security personnel killed and one critically injured during the encounter. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/r5Y7JfOa5e

— ANI (@ANI) July 11, 2018