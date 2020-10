जम्मू कश्मीर के कुलगामा जिले में आतंकवादियों ने भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम कुलगाम जिले के वाई के पोरा इलाके में फिदा हुसैन, उमर हाजम एवं उमर राशीद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। TRF ने कश्मीरियों को जनाजे से दूर रहने को कहा था, फिर भी संवेदना व्यक्त करने के लिए भारी भीड़ जुटी। यह जम्मू-कश्मीर का आतंक को जवाब है। इसमें 3 स्थानीय और एक पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को काजीगुंड के एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टीआरएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदी और अंग्रेजी में डाले संदेश में कहा कि ‘‘कब्रिस्तान भर जायेंगे।’’

तीन बीजेपी कार्यकर्ताओ की हत्या पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। रविंद्र रैना ने कहा कि चुन-चुन कर सफाया करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तीनों कार्यकर्ता कश्मीर घाटी में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते थे और भारत माता की जय कहते थे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले मानवता के शत्रु हैं और ऐसे कायरतापूर्ण कृत्यों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जम्मू-कश्मीर में जून से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब तक ऐसे सात लोगों की हत्या की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ”मैं अपने तीन युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वे ऊर्जावान युवा जम्मू-कश्मीर में शानदार काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।” भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तीन कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने को देश के लिए बड़ा नुकसान बताते हुए शुक्रवार को कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार देर शाम कुलगाम जिले के वाई के पोरा इलाके में भाजपा नेताओं फिदा हुसैन, उमर हाजम एवं उमर राशिद बेग की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

#WATCH | Kulgam: Mortal remains of BJP worker Umer Ramzan Hajam, who was shot dead by terrorists in YK Pora yesterday, brought to his residence. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/O6ZDZQkRyS @PMOIndia #xenoh

