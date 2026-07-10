मध्य प्रदेश के इंदौर में दो कथित ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस का कहना है कि ड्रग सप्लाई से जुड़े मामले की जांच के दौरान राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम सामने आया है।

मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत ने कहा, “राजेंद्र नगर पुलिस ने इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और रानी भाई को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।”

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि जब्त किया गया मादक पदार्थ दो व्यक्तियों के लिए था, जिनमें से एक नाना पटवारी है। हमने उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की और पाया कि नाना पटवारी के खिलाफ पहले से नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

डीसीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वे ब्राउन चीनी की खेप नाना पटवारी और मानव गंगवानी नामक दो व्यक्तियों को पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह खुलासा नहीं किया है कि नाना पटवारी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है या नहीं। आरोपी से पूछताछ के दौरान किए गए दावों की पुष्टि करने और कथित आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

पुलिस की इस कार्रवाई पर जीतू पटवारी ने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई को बिना पूर्व सूचना के हिरासत में लिया गया था और भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिबलों को निपटाने के लिए कानून प्रवर्तन का उपयोग करने का आरोप लगाया।

पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित एक पोस्ट में लिखा, “इंदौर पुलिस ने हमें बिना सूचना दिए मेरे भाई को हिरासत में ले लिया है, जिससे यह राजनीतिक संदेश जाता है कि भाजपा अब बदला ले रही है। सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के बल पर चुप करा दिया जाएगा।”

पटवारी ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें सरकार की व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते अपने और अपने परिवार के खिलाफ झूठी कानूनी कार्रवाई की आशंका थी। उन्होंने कहा कि हम न तो डरेंगे और न ही कानूनी दबाव से प्रेरित राजनीति के आगे झुकेंगे। इसके बजाय, हम और भी दृढ़ संकल्प के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने कहा कि उन्हें जीतू पटवारी ने बताया कि इंदौर पुलिस ने अचानक उनके छोटे भाई को बिना उन्हें किसी अपराध की जानकारी दिए गिरफ्तार कर लिया और पटवारी परिवार को यह भी नहीं बताया कि उसे कहां ले जाया गया है।

तन्खा ने कहा कि मैं डीजीपी, इंदौर पुलिस कमिश्नर और इंदौर डिवीजनल कमिश्नर से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी स्थिति न पैदा करें जो भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है।

यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव और पूर्व प्रवक्ता राकेश सिंह यादव के गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटों बाद हुई है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पार्टी को दलालों की तरह चला रहे हैं।

Express Investigation: जहां बन रहे नए हाईवे, वहां मोहन यादव के परिजनों ने खरीदी 168 एकड़ जमीन

मध्य प्रदेश का उज्जैन इस समय बड़े स्तर पर शहरी विकास देख रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, हाईवे आ रहे हैं, जमीन के उपयोग में बदलाव हो रहे हैं और रिहायशी परियोजनाओं की वजह से रियल एस्टेट के लिए उज्जैन एक मुफीद जगह साबित हो रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस को अपनी पड़ताल में पता चला है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिजन, भाई-बहन और चचेरे भाइयों ने इसी उज्जैन में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। पढ़ें पूरी खबर।