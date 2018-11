झारखंड के कांग्रेस नेता और विधायक इरफान अंसारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का वीडियो सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो में झारखंड के कांग्रेस विधायक पीएम मोदी को अपशब्द कह रहे हैं। इसे शेयर करते हुए संबित पात्रा ने लिखा है कि, ‘बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को राजनीति में भाषा का ध्यान रखने की सलाह दी गई थी। कुछ ही अंतराल पर अब कांग्रेस के विधायक द्वारा पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया।’

भाजपा नेता संबित पात्रा के शेयर किए वीडियो में विधायक इरफान अंसारी एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अंसारी पीएम मोदी द्वारा की गई नोटबंदी पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में इरफान अंसारी कहते हैं कि, ‘एक महिला ने उनको बताया कि पहले पति से रुपए छिपाकर रख दिया करते थे, यह सोचकर कि जब भाई या पहुना आएगा तो खर्च करेंगे। वो सब उजड़ गया।’ इसके बाद अंसारी पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं।

Yesterday Dr Manmohan Singh was sermonising on usage of Language in Politics..at that very moment Congress MLA & top leader from Jharkhand Irfan Ansari was hurling shocking abuses at our PM by addressing Sh Modi ji as “साला मोदी” !

सत्ता के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है! pic.twitter.com/HA5JOPeo6u

