लालू यादव को बड़ी राहत: हाई कोर्ट से मिली 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत

बेटे की शादी में शामिल होने आए आरजेडी अध्यक्ष और चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव को लंबी अवधि के लिए अंतरिम जमानत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों की जमानत दी है। हालांकि लालू को अभी तक पूरी तरह से जमानत मिली है। इसके लिए हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। अदालत ने लालू यादव को उनकी खराब सेहत को देखते हुए 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव कल (10 मई) शाम ही बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने तीन दिन के परोल पर पटना आए हुए हैं। तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई को पटना में होने वाली है। लालू यादव के ना पहुंच पाने की वजह से यादव परिवार को उनकी गैरमौजूदगी में ही मेंहदी की रस्म करनी पड़ी थी। रांची हाई कोर्ट में लालू यादव के वकील ने बताया कि लालू ने अदालत में अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बता दें कि लालू यादव इस वक्त रांची के रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। लालू यादव किडनी और ह्रदय रोग से पीड़ित हैं। उन्हें शुगर की भी समस्या है। इससे पहले लालू यादव दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे थे।

Ranchi: High Court grants six weeks provisional bail to former Bihar CM Lalu Prasad Yadav on medical grounds pic.twitter.com/fj8v1Oe2tc

