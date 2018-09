राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) के डायरेक्टर आरके श्रीवास्तव ने कहा है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को उच्च रक्तचाप के अलावा थोड़ा अवसाद है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी बीमारी और पर्यावरण परिवर्तन के कारण अवसाद होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें (लालू यादव) शिफ्ट करने की जरुरत नहीं है। बता दें कि लालू यादव अभी RIMS के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। पूर्व में बताया गया कि सुपर स्पेशियलिटी वार्ड के समीप कुत्तों के लगातार भौंकने की वजह से लालू यादव सो नहीं पा रहे थे। रिम्स के अधीक्षक विवेक कश्यप ने बीते गुरुवार को पत्रकारों को बताया, “राजद नेता को बुधवार रात को रूम नंबर 11 में ले जाया गया। उन्हें यहां भर्ती करने की अनुमति बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने दी।”

राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भोला यादव ने 3 सितंबर को कहा था कि लालू यादव कुत्तों के भौंकने की वजह से सो नहीं पा रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख का शुगर का स्तर सामान्य स्तर से ज्यादा है। लालू यादव ने रांची में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष 30 अगस्त को आत्मसमर्पण किया था। उसी दिन, उन्हें इलाज के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिम्स ले जाया गया था।

He (Lalu Yadav) has hypertension & a little depression. His condition is stable.Depression is sometimes caused by illness & change of environment,there isn’t anything major. He doesn’t need to be shifted: R K Shrivastava, Director of Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi pic.twitter.com/mLg1k3FkUB

