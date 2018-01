दही-चूड़ा लेकर रांची जेल पहुंचे लालू समर्थक, राजद अध्यक्ष के साथ मनाना चाहते हैं मकर संक्रांति

झारखंड की राजधानी रांची में बने बिरसा मुंडा जेल में इस बार मकर संक्रांति को लेकर अलग रौनक रही। जेल में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव बंद है। जब लालू यादव पटना में होते थे उनका ये आयोजन काफी प्रसिद्ध रहता था। लेकिन लालू के समर्थक इस बार भी नहीं माने। चूड़ा-दही लेकर जेल ही पहुंच गये और चूड़ा, दही, गुड़, तिलकुट लेकर अंदर जाने देने की मांग करने लगे। हालांकि जेल अधिकारियों ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन उनके समर्थक लगातार मिन्नतें कर रहे हैं। यहीं नहीं जेल अधिकारी जब तक लालू के कुछ समर्थकों को मनाते हैं नये समर्थक चूड़ा-दही लेकर पहुंच जाते हैं। लालू के कई समर्थक तो उनके लिए सब्जी भी लेकर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को लालू यादव जेल में अनमने से दिखे। उन्होंने धूप में अखबार पढ़ा, फिर अपने सेल वापस चले गये।

Ranchi: Supporters of Lalu Prasad Yadav arrive at Birsa Munda Jail with ‘Dahi chuda’ for the RJD chief. #MakarSankranti pic.twitter.com/w3Y9TRwimq

— ANI (@ANI) January 14, 2018