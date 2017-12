चारा घोटाला फैसला: दोषी करार देने के बाद RJD चीफ का ट्वीट- धर्मयुद्ध में लालू यादव अकेला नहीं

बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार (23 दिसंबर) को दोषी करार दिया है।अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और अन्य छह आरोपियों को इसी मामले में बरी कर दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह तीन जनवरी को इस मामले में सजा सुनाएंगे। यह मामला देवघर के जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद लालू यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किेये और बीजेपी पर हमला बोला। लालू यादव ने कहा कि गरीबों और पिछड़ों के लिए धर्मयुद्ध में लालू अकेला नहीं पूरा बिहार साथ खड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘झूठे जुमले बुनने वालों सच अपनी ज़िद पर खड़ा है।धर्मयुद्ध में लालू अकेला नहीं पूरा बिहार साथ खड़ा है।’ लालू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, ‘ मरते दम तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा। जगदेव बाबू ने गोली खाई, हम जेल जाते रहते है लेकिन मैं झुकूँगा नहीं। लड़ते-लड़ते मर जाऊँगा लेकिन मनुवादियों को हराऊँगा।’ लालू ने कहा कि सामंतीवादी ताक़तों, जानता हूं लालू तुम्हारी राहों का काँटा नहीं आंखों की कील है। पर इतनी आसानी से नहीं उखाड़ पाओगे।’

कांग्रेस ने भी अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता मनीष तिवारी ने कहा कि लालू यादव 1996 से कानूनी लड़ाई लड रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब बीजेपी नेताओं ने पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। कांग्रेस नेता के मुताबकि लालू यादव और उनके वकील इस केस में लड़ने के लिए सक्षम हैं। मनीष तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि बिहार के सृजन घोटाले की जांच क्यों नहीं की जा रही है। बता दें कि मामले की सुनवाई रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने 13 दिसंबर को पूरी कर ली थी। इस पूरे मामले में कुल 34 आरोपी थे, जिनमें से 11 की मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और सीबीआई का गवाह बन गया।

#WATCH: Lalu Prasad Yadav outside Ranchi’s Special CBI Court after being convicted in a #FodderScam case pic.twitter.com/hn6REkaizv

