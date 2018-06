वीडियो: प्रेम करने पर जोड़े की सरेआम हुई पिटाई, भीड़ कहती रही- मारो मारो

झारखंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भीड़ एक महिला को बुरी तरह पीट रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वीडियो राज्य के बोकारो का है। आरोप है कि महिला कथित तौर पर प्रेमी संग प्रेम कर रही थी। इससे गुस्साए पंचायत सदस्यों ने प्रेमी जोड़े पर हमला कर दिया। वीडियो में चार लोग महिला को लाठियों से पीट रहे हैं। खास बात यह है कि घटना स्थल पर मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोग तमाशबीन खड़े रहे। वीडियो में कुछ लोगों को मारो- मारो की आवाज लगाते हुए सुना जा सकता है।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में पीड़ित महिला दर्द से कराह रही है, वो खुद को हमलावरों से बचाने के लिए अन्य लोगों से अपील कर रही है, लेकिन कोई शख्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। महिला कान पकड़कर खुद को छोड़ देने की अपील कर रही है, मगर लगातार उसके साथ मारपीट होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, ‘हम मामले की जांच कर रहे हैं। अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’

गौरतलब है कि पिछले महीने भी कोलकाता मेट्रो में एक प्रेमी जोड़े संग मारपीट वाला वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इस घटना के बाद शहर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। एक अन्य मामले में राजस्थान के अजमेर में भी एक प्रेमी जोड़े को जूतों और चप्पलों से बुरी तरह से पीटा गया। वायरल हुए पिटाई के वीडियो के मुताबिक प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता था।

#WATCH: A couple beaten up by unknown people in Jharkhand’s Bokaro. The man and woman were beaten up in suspicion of a love affair. Police says, ‘We are investigation the matter. The culprits will be arrested soon’. pic.twitter.com/SdA72POGGn

— ANI (@ANI) June 5, 2018