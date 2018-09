झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे का एक सार्वजनिक सभा में पैर धोकर पानी पीनेवाले पवन कुमार साह ने गोड्डा की सीजेएम कोर्ट में कई मीडियाकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर आईपीसी की धारा 500, 504 एवं 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। पवन कुमार साह ने अपनी शिकायत में लिखा है कि उन्होंने सांसद का पैर पखारकर कोई असंवैधानिक काम नहीं किया है बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ऐसा किया है। सीजेएम को दिए शिकायत पत्र में साह ने आरोप लगाया है कि मीडिया वाले उनके कृत्य को इस तरह दिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया है। उन्होंने लिखा है कि मीडिया की इस हरकत से वो निराश और परेशान हैं। उनकी मनोदशा खराब हो गई है और इलाज कराने को बाध्य हैं।

साह ने अपने वकील के माध्यम से दर्ज शिकायत में कहा है कि फेसबुक, व्हाटसअप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इससे उनकी मानसिक दशा बिगड़ गई है और वो आत्महत्या करने तक सोचने लगे हैं। बतौर साह उनकी सामाजिक जग हंसाई हो रही है, इस वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। साह ने लिखा है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए अभियुक्त कॉलम में वर्णित सभी मीडिया वाले जिम्मेदार होंगे। बता दें कि झारखंड के गोड्डा जिले में कनभारा पुल के शिलान्यास के कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता ने रविवार (16 सितंबर) को सार्वजनिक मंच पर सांसद के पैर धोए और वही पानी पी लिया था।

पवन साह ने दस वरिष्ठ पत्रकारों को नामित किया है। इनमें रोहिणी सिंह, आज तक के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण पुरी, एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय, एबीपी न्यूज के वाइस चेयरमैन सह संपादक अभिक सरकार, न्यूज 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जोशी, जी न्यूज के प्रधान संपादक सुधीर चौधरी, दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक सुधीर अग्रवाल, प्रधान संपादक एनएन और दैनिक जागरण धनबाद के स्थानीय संपादक चंदन शर्मा शामिल हैं।

Instead of apologising for his shameful conduct BJP MP Nishikant Dubey (getting his dirty feet washed by a poor man who then drank that water) is bullying and trying to intimidate people in the media & social media through cases through his proxies. pic.twitter.com/Tnlo2S7zmO

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 20, 2018