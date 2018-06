झारखंड में सत्‍तारूढ़ भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने 10 जून को रांची में बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई थी। इसके विरोध में डेली मार्केट में जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित दुकानदारों ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का पता चला। उपद्रवियों ने न केवल मारपीट की बल्कि वाहनों में तोड़फोड़ भी की। वायरल वीडियो में अराजक तत्‍व स्‍थानीय लोअर बाजार थाने के दारोगा अनिल कुमार गुप्‍ता की पिटाई करते दिख रहे हैं। उनकी बाइक को गिराकर लोग उन पर लाठी और डंडे बरसा रहे थे। उनकी वर्दी भी फाड़ डाली गई। उन्‍होंने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस सुरक्षा में निकाली गई बाइक रैली पर लोगों ने अचानक से हमला बोल दिया था। भाजयुमो कार्यकर्ताओं की लाठी-डंडों के अलावा लात-घूंसों से भी पिटाई की गई। रांची पुलिस वीडियो के माध्‍यम से हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। दारोगा अनिल गुप्‍ता की शिकायत पर डेली मार्केट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से एक व्‍यक्‍ति का नाम मोहम्‍मद रफीक बताया जा रहा है। पुलिस ने 1000 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

BJYM bike rally clashes: Five injured as two groups clash in Ranchi https://t.co/5krGrYQbQJ

— Surbhi Sharma (@Surbhi_R_Sharma) June 11, 2018